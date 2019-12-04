إعلامي مصري يعلن خبر انفصال أصالة عن طارق العريان رسميًا!

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فوشيا - أكد الإعلامي المصري تامر أمين الشائعات التي طالت الفنانة السّورية أصالة نصري عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وصرح أمين خلال برنامجه التلفزيوني أن سبب بكائها على المسرح أثناء غنائها "ذاك الغبي" ضمن "موسم الرّياض"، هو انفصالها عن زوجها والأزمة العاطفية التي تعيش بها في الوقت الحالي.

وشاركت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري في تقديم الحلقة إلى جانب تامر أمين، وقالت عنها أنها تعرفها على المستوى الشّخصي، وتمنت أن المحنة التي تمرّ بها أصالة لا تؤثر على نفسيتها، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع الإعلامي المصري: "في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

يذكر أنه قد انتشرت عدة أخبار حول علاقة الفنانة أصالة بزوجها في الفترة الأخيرة، مما دفع الأخيرة أن توضح أن علاقتهما ليست على ما يرام؛ لكنها نفت وقوع الانفصال وأدرجت ما وقع بينهما تحت مُسمّى "خلاف".

وما أثار التساؤلات حول الانفصال هي وجود طارق من شهر بأمريكا بدون أصالة، لكنّ ما جعل الجمهور متأكد من وقوع الانفصال هو تصرفات أصالة وتقربها من العائلة بشكل ملحوظ، إضافة لعديد من التلميحات على المسرح خلال حفلاتها، وحزنها الواضح في كلماتها التي تكتبها على صفحتها الشخصية على "إنستغرام".

من جهتها، لم تعلن النجمة السّورية عن الخبر رسميًا، لكنها نشرت الثلاثاء صورة لها على تطبيق "إنستغرام" أرفقتها بكلمات معبرة كعادتها.

وقالت: "بعض المشاعر كأوراق الشجر، تسقى فتتفتح بلون أخضر غض، وتسقى فتذبل وتصبح معلقة يائسة مما سيأتي، ويأتيها الخريف فتسقى ولكنها قررت أن تيبس، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلق على طرفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتسقى، ولكنها تريد أن تتحرر من كلها ومن جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعا منها، ولفحة هواء تطيرها، تفتتها، وتنهيها".

يبدو أن الثنائي منشغلان كلٌّ في عمله، ورغم حيرة الجمهور إلا أن الأيام المقبلة كفيلة لوضع حدّ لهذه التكهنات؛ لأن قضايا المشاهير عادة لا تبقى مَخفية لاسيما في حال تمّ تسليط الضوء عليها.