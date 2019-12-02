نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة.. وردود الفعل بالآلاف!

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فوشيا - أحدثت رسالة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي نشرتها عبر صفحتها على تويتر إلى الجمهور تفاعلاً واسعًا من قبل متابعيها، وكذلك المشاهير، لتُصبح من أعلى التغريدات انتشارًا خلال 24 ساعة.

وقالت نانسي في رسالتها:" ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت".

وردّ الآلاف من جمهور ومتابعي الفنانة عليها بكلمات مُشابهة، كان من بينهم الإعلامي جو معلوف والذي قال أيضًا:" ليس عيباً أن نعيش حياة عادية، ليس عيباَ أن نغيّر اسلوب حياتنا، ليس عيباً ان نضحي ونتحمل لأجل وطننا، وليس عيباً أن نتقاسم لقمة العيش لأجل لبنان".

كما علّق الفنان زين العمر على رسالة نانسي، وكتب:" نانسي بحبك من قلبي، وهيدي أجمل تغريدة قريتها،، الله يحميكي ويحمي عيلتك،، يقبرني قلبك كتير تأثرت بهيدي التغريدة،، الأهل أغلا كنز بالحياة لو بدنا نموت ما فينا نكافيهن تغريدة بالصميم ،، قلبك الحلو".

في المقابل كتب لها أحد المتابعين:" أرقام نانسي عجرم عبر مواقع التواصل باتت مخيفة، وتحققها بسهولة لأنها تكتب بسهولة ودون تكلّف وتختار ما يناسب الواقع ويمثّل كل منا"، وكتب آخر:" الرائعة دوما نانسي تضرب من جديد بتغريداته الجميلة التي تمس مشاعرنا وتلامس قلوبنا، وكم نحن بحاجة لنشر هذة الكلمات والمعاني الجميلة في هذا الزمن خاصة من، نجمة مؤثرة تمتلك الكثير من المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الأجتماعي".

وأضافت مُتابعة:" الله على قمه التوضع سيدتى كلماتك بلسم تدوى الجرح وتسعد القلب يا ملاك الروح والقلب انتى رقيه حتى في كلماتك سيدتى نانسي".

يذكر أن نانسي عجرم حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية سواء في الحفلات الغنائية أو بطرحها الأغاني السينجل، والتواجد على الساحة الفنية بشكل لافت.

وطرحت عجرم مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "الحب زي الوتر"، الأغنية ‏كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان‎.‎