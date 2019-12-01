أزمة حضانة الأطفال تعود من جديد بين أنجلينا جولي وبراد بيت!

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أشار موقع “The Digital Weekly” الأميركي إلى أن الممثلة العالمية أنجلينا جولي رفضت من جديد تنفيذ اتفاق حضانة أطفالها مع طليقها براد بيت، وذلك بسبب مواعدة الأخير للممثلة الأميركية من أصول عربية علياء شوكت.

وقال الموقع إن أخباراً بدأت بالانتشار حول علاقة حب بين براد بيت وعلياء، بعد أن شوهدا سوياً عدة مرات في مناسبات مختلفة، دون التأكد عن طبيعة العلاقة التي تجمعها، فيما قال مطلعون إن الثنائي مجرد أصدقاء.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن أنجلينا ترفض لقاء بيت مع أولاده لأنه لا يوافقها أسلوب التربية الذي يتبعه معهم.

يُشار إلى أن أنجلينا تقدَّمت بطلب الطلاق بعد عامين من الزواج، أرجعت قرارها ذاك لوجود خلافاتٍ لا يمكن حلّها بين الطرفين وسعت للحصول على حضانة مبدئية للأطفال، وهم ثلاثة أطفال للزوجين وثلاثة بالتبني.