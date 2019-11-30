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"ولعت" بين فراس حاطوم ووسام حنا!

30
NOVEMBER
2019
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أثارت تغريدة الممثل وسام حنا عبر تويتر حفيظة بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب فيها: ″في حال أهلنا السنّة في لبنان توافقوا عن جديد على تسمية سعد الدين الحريري رئيسًا للحكومة فليكن″.

ومن بين الآراء المُعترضة على موقف وسام حنا، غرّد الإعلامي فراس حاطوم ساخراً: ″متوشحاً بعلم لبنان القائد الاعلى وسام حنا يعلن انه راضٍ عن سعد الحريري واذا الشارع السني قبل فيه هوي بيتعهد يقَنِّع شارعو″.


وارتفعت حدّة التغريدات مع ردّ وسام حنا على فراس حاطوم بالقول ″خالص انت.. انا قلت بقنع شارعو؟ شو ما بتعرف تسمع منيح. بابا، انا قلت انو الشارع السني اذا قرّر بأجمعو انو بدّو سعد الحريري، بيكون هيدا قرارن. لأنو ما بدنا نتخبّا ورا أصبعنا. رئاسة الحكومة للسنة في لبنان. عيوني انت صحافة خليك كبير وما تلعب لعب لصغار، اي عمو″.

ليعود فراس حاطوم ويردّ على وسام حنا، قائلاً ″كبير يا كابتن يا غلاوي، عمو وما عمو. ليك يا شب الحلو كلنا منعرف انك مشارك بحرب فييتنام وحرب الخليج الاولى والثانية والثالثة وهدمت جدار برلين بس حكي باسمك يسلملي كَسمَك. أمّا إذا بدّك تحكي باسم العالم اللي بالشارع إذا متقبّلين الحريري او غيرو، فبدّك تكون آخد رأين بالأوّل واحد واحد″.


سفير الشمال

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