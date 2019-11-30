نيللي كريم تؤكد استئصالها لورمٍ في وجهها... حميدٌ أم خبيث؟

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فوشيا - خرجت الفنانة المصرية نيللي كريم، عن صمتها إزاء تكتمها على تفاصيل وضعها الصحي، بعد أن أثارت قلق جمهورها عليها قبل يومين، بعد أن ظهرت في عدة صور مع الفريق الطبي المعالج لها، حيث وجهت لهم الشكر على إنقاذ حياتها.

وقالت نيللي كريم، في تصريحاتٍ صحفية لوسائل إعلام أجنبية، إنها أجرت عملية جراحية دقيقة منذ 12 يومًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مطمئنًة الجميع على حالتها لأول مرة بعد خروجها من الأزمة.

وأكدت الفنانة المصرية أنَّ الفريق الطبي المعالج استأصل ورمًا من وجهها، كان مرتكزًًا بجوار عصب الوجه الأساسي، نافيًة أن يكون الورم في المخْ كما أُشيع.

وقطعت نيللي كريم الشكوك حول طبيعة الورم، فقالت إنه تم تحليله وأثبتت الفحوصات الطبية أنه ورم "حميد"، وليس "خبيث" مبينًة أنَّ كل ما تم تداوله حول هذا الأمر والتكهنات كانت غير صحيحة.

وأشارت "نيللي"، إلى أنّها لا تزال في أمريكا لقضاء فترة نقاهة ومتابعة حالتها الصحية وفقًا لرأي الأطباء المعالجين، منوهًة أنها أصبحت بخير، وبصحة جيدة، مردفًة: "أنا كويسة الحمد لله وبخير الورم حميد والله حميد ومش في المخ".

على صعيدٍ متصل، حرصت نيللي كريم، على توجيه رسالة لجمهورها ومحبيها عبر حسابها على إنستغرام، طمأنتهم فيها على حالتها الصحية، إذْ نشرت صورة جديدة لها، وعلقّت قائلًة: "أحب اطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولًا وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم للشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".

وكانت قد كشفت نيللي كريم، عبر عدة صور نشرتها في حسابها على إنستغرام، عن إجرائها جراحة على يد فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثار تعليقها قلق جمهورها حيث كتبت وهي داخل المستشفى رسالة وجهتها لفريق الأطباء المعالج فقالت: "شكرًا لأنكم أنقذتم حياتي".

وتفاعل العديد من النجوم مع الصور التي نشرتها نيللي كريم، حيث ساندوها بعد إجرائها الجراحة، وكان من بين النجوم الذين تركوا لها تعليقات درة وروجينا وجومانا مراد وبوسي شلبي وعلياء عساف وريهام أيمن ومي كساب وأنغام وظافر العابدين وفريال يوسف وريهام عبدالغفور ووفاء الكيلاني.

في سياق متصل، تخوض نيللى كريم، دراما رمضان 2020، حيث تشارك في بطولة مسلسل "النصابين" بجانب الفنان المصري آسر ياسين، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث تتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي.

يُذكر أنَّ المنتج المصري جمال العدل تعاقد مؤخرًا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسى، وذلك للتعاون في إنتاج مسلسل "النصابين" وعددًا من الأعمال الأخرى، سيتم الكشف عنها قريبًا.الوزيرة بستاني لـLBCI : الأمر المستغرب كيف ان مصرف لبنان يعامل وزارة الطاقة كما يعامل الشركات الخاصة المستوردة للنفط لناحية فتح الإعتمادات