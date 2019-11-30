هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

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فوشيا - شوهد النجم الأمريكي براد بيت في الآونة الأخيرة عدة مرات مع الممثلة الأمريكية من أصول عراقية عليا شوكت؛ ما جعل الأقاويل تنتشر حول بدئه مواعدتها.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان" أن النجم الأمريكي براد بيت 55 عامًا، لم يدخل في أي علاقة عاطفية منذ انفصاله عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي 44 عامًا، في عام 2016 ولكن على ما يبدو بعد أن أعلنت جولي أنها مستعدة للمواعدة مرة أخرى، قرر براد المضي قدمًا.

بعد أن ترددت الشائعات مؤخرًا أن براد بدأ في مواعدة مصممة المجوهرات سات هاري خالسا، إلا أنه ظهر في الفترة الأخيرة بصحبة الممثلة عليا شوكت 30 عامًا، وهي ممثلة أمريكية من أصول عراقية ومشهورة بأدوارها في مسلسلات السيت كوم مثل Arrested Development و Broad city.

وآخر ظهور لهما كان في نهاية هذا الأسبوع في معرض Wilding Cran الفني بمدينة لوس أنجلوس حيث نشرت خبيرة إستراتيجية في الاتحاد الأوروبي تُدعى ميرال ميليكا دوران عدة صور من هذا الحدث على إنستغرام وشوهد براد وعليا معًا، وكتبت دوران أنها أجرت محادثة ممتعة مع براد بيت ووصفته بأنه شخص إيجابي ولكنها لم تذكر أي تفاصيل عن علاقته بعليا.

وفي وقت سابق ظهر براد مع عليا أثناء ذهابهما لتناول العشاء بعد مشاهدة عرض كوميدي معًا وكان هناك عدة صور توثق خروجهما ولكن تم حذفها مؤخرًا دون توضيح الأسباب.

وإلى الآن لم يظهر براد أو عليا لتأكيد هذه الأقاويل أو إنكارها ولكن ظهورهما بشكل مكثف في الفترة الأخيرة جعل متابعيهم يؤكدون أن هناك علاقة رومانسية تجمع بين الطرفين.

والجدير بذكره أنه إلى الأن هناك أمور مازالت عالقة بين براد وأنجلينا من أجل تسوية أمور الطلاق، وتتهم أنجلينا براد دائمًا بأنه هو الذي قلب حياتها وحياه أطفالها رأسًا على عقب، وأنه إلى الآن يتحكم في مصيرها هي وأطفالها من حيث مكان المعيشة وأنها لا تستطيع العيش في مكان آخر بسبب إصراره على تواجدهم في لوس انجلوس وليس أي مكان آخر.

وإلى الآن مازال سبب الانفصال بين النجمين غير محدد؛ فقد انتشرت أقاويل عن عدة أسباب منها إدمانه للكحول وتعنيفه للأطفال وأنباء أُخرى أنه خانها مع فتاه أخرى كما فعل مع زوجته السابقة جينيفر أنستون.