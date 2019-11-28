ماغي بو غصن: "بنتّفكن تنتيف"!

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تعليقاً على مسيرة الورود الّتي أطلقتها أمّهات منطقتي عين الرمانة والشيّاح، أكّدت الممثلة ماغي بو غصن على نضوج الشعب اللبناني الّذي لن يسمح ببناء متاريس الحرب من جديد.

وغرّدت ماغي بو غضن عبر تويتر، فكتبت "لا شك من محاولة البعض من بناء المتاريس، ولا شك ان الشعب بنضوجه ووعيه الكامل لن يسمح لهم. خسئتم. مسيرة الورود والمحبة تتكلم في الشياح وعين الرمانة".

وفي مثالٍ عن العيش المُشترك الّذي يجمع اللبنانين، تحدّثت ماغي بو غصن عن علاقتها بحماتها المسلمة قائلةً "أنا مسيحيّة وأفتخر. زوجي مسلم وأفتخر. حماتي ساكنة بالشياح. أي عائق بيمنعني أوصل لعندها حتى بوس ايدها بنتّفكن تنتيف".

وختمت ماغي بو غصن سلسلة تغريداتها برسالة توعية جاء فيها: "صدى صراخ السلم والمحبّة أقوى بكثير من صدى الترهيب. يعني ضبّلي زندك وما تعرض عضلاتك بالتهديد بالقتل غرندايزر. ورجاءً، فيديوهات الفتنة ما بقا حدا ينشرها. كلنا مسؤولين بالنضج والمساعدة".