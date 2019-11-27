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هل تجاوزت أصالة أزمتها مع طليقها أيمن الذهبي بهذه الصورة؟

27
NOVEMBER
2019
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فوشيا - نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري مؤخرًا، صورةً عبر حسابها على إنستغرام، تظهر فيها والدتها وهي تداعب ابنة طليقها أنجيلا أيمن الذهبي، وتبدو فيها أصالة في غاية السعادة، معلقةً عليها: "الحب هو دائمًا الجواب".
 
الصورة التي نشرتها شام أثارت الكثير من التوقعات حول رغبة شام أن تعكس صورة والدتها التي لا تخلط بين مشاكلها مع زوجها السابق أيمن الذهبي، وعلاقتها بابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، أو أنَّ أصالة أرادت بتلك الصورة أنها تجاوزت خلافاتها المستمرة مع طليقها ووالد ابنتها شام وابنها خالد؛ إذ إنها استقبلتها في منزلها في القاهرة حين اصطحبتها شام معها.
 
هذه الصورة تأتي بعد أيام من نشر شام صورة لها مع شقيقتها، معلّقةً عليها أنّها أخيرًا التقت بوالدها وتعرّفت إلى أختها الصغيرة، بالإضافة إلى قيامها بنشر مقطع فيديو لها في خاصية "الستوري" عبر "إنستغرام" للقائها بوالدها في المطار في لحظةٍ مؤثرة، وهو لقاءٌ جاء بعد فراق دام سنوات.
 
لتعلّق أصالة على صورة شام مع أختها قائلةً: "روح مامي"، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين وأثنوا على أخلاق أصالة، بأنها استطاعت تجاوز خلافتها والسمو بأخلاقها.
 
يذكر أنه في وقتٍ سابق، توترت العلاقات بشدة بين أصالة ووالد ابنيها خالد وشام، بعدما نُسبت تصريحات إلى أيمن الذهبي تؤكد عزمه الخضوع لتحليل فحص البصمة الوراثية للتأكد من نسب طفليه إليه ردًا على تغيير ابنه خالد لقبه ليصبح خالد العريان، لكن أيمن نفى التصريح لاحقًا مؤكدًا أنَّ الأمر كان مجرد فكرة في لحظة غضب بعد تخلي ابنه عن اسمه.
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