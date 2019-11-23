هل سيتزوج الشيف بوراك من هذه الفنانة العربية؟

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قامت الفنانة الجزائرية منال حدلي للمرة الثانية بزيارة الشيف التركي بوراك أوزديمير في احد المطاعم.

ونشرت منال مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام ظهرت من خلاله برفقة بوراك الذي كشف فبه ان موعد زواجه سيكون قريباً من منال، وذلك بعد انتشار الخبر مؤخراً واثارته جدلاً كبيراً.

وقال الشيف بوراك: “سألتوني كثيراً عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم إنه سيكون قريباً”، كما عبّر عن حبه الكبير للجزائر.

الا ان اللافت هو ان منال حذفت الفيديو فجأة، ما دفع بعض المتابعين بالتشكيك بخبر زواجهما واعتبارها يندرج ضمن خانة المزاح والفكاهة، فيما رأى آخرون بأن كلامه كان جدياً الا أنه حصل أمر ما.