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المطربة الشهيرة سمعت أصواتا بالدور العلوي ثم اكتشفت الكارثة..

23
NOVEMBER
2019
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قالت الشرطة، الجمعة، إن المغنية إيجي أزيليا صاحبة أغنية "فانسي"، التي حققت نجاحا كبيرا، وصديقها بلايبوي كارتي، مغني الراب، أبلغا عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز366 ألف دولار من منزلهما في أتلانتا.
 
 
وأخبرت إيجي أزيليا (29 عاما)، واسمها الحقيقي أميثيست كيلي، الشرطة أن لصا سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار، وخاتم خطبة من الألماس أيضا.
 
وقالت كيلي، التي نشأت في أستراليا واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة، للشرطة إنها كانت بمفردها فيقبو المنزل المستأجر في أتلانتا في 15 نوفمبر، عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني.
 
وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة وظنت أنه صديقها بلايبوي (23عاما) بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحا انتظارا لعودته.
 
وأبلغت كيلي وصديقها الشرطة في 17 نوفمبر بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة جويارد زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.
 
وقالت كيلي إنهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة، وشاهدا رجلا يدخل المنزل من الباب الخلفي، قبل يومين في الساعة 09:51 مساء، ويغادر بعد 8 دقائق وبحوزته حقيبة.
 
وقال كارتر للشرطة إنه يعتقد أن المشتبه به كان مسلحا، مضيفا أنه كان يرتدي قناعا داكنا وقفازين وفقا لما شاهده في التسجيل المصور.
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