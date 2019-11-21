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تواصلٌ لافت بين جيجي حديد وزين مالك.. هل تعود العلاقة لسابق عهدها؟

21
NOVEMBER
2019
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فوشيا - طرأ مؤخرًا تحديثٌ جديدٌ على علاقة عارضة الأزياء العالمية من أصولٍ فلسطينية "جيجي حديد" مع حبيبها السّابق المُغنّي العالمي من أصلٍ باكستانيّ "زين مالك".
 
فبعد انفصالٍ دام 10 أشهرٍ حتّى الآن، عادَ الحبيبان السّابقان للتواصل مؤخرًا بشكلٍ غيرِ رسميّ وبين الحين والآخر، وهو أمرٌ جديدٌ بينهما، خُصوصًا وأنهما قطعا التواصل بينهما كُليًّا في فترة ما بعد الانفصال.
 
وتأتي هذه الأنباء بعد انفصال جيجي حديد الشّهر الماضي عن تايلور كاميرون، مُتسابق "برنامج العازبة" الواقعي The Bachelorette، وذلك بعد مواعدتهما لفترةٍ قصيرة.
 
وبحسب بعض المصادر المُقرّبة لموقع E! News، فإنّ جيجي هي من تواصلت مع زين، علمًا بأنهما تواعدا بشكلٍ مُتقطّع منذ عام 2015.
 
وأضاف المصدر قائلًا: "لطالما احتلّ زين مكانًا مُميّزًا لدى جيجي؛ فهما يتشاركان بالكثير من الماضي. إنهما بالتّأكيد لن يعودا إلى بعضهما البعض، لكنّ علاقتهما تمرّ بمرحلة جيّدة الآن".
 
استطرد المصدر في تصريحاته قائلًا:" لقد مرّا في فترةٍ ابتعدا فيها عن بعضهما البعض ولم يكونا على تواصلٍ بتاتًا، لكنّهما يتواصلان مؤخرًا، فهي تدعمه، ويُدردشان هُنا وهُناك بأسلوبٍ غير رسميّ".
 
صحيحٌ بأنّ الحبيبين السّابقين لم يكونا على تواصلٍ في الأشهر الماضية، ولكن لم يمنع ذلك جيجي من إظهار دعمها لزين عن طريق السوشال ميديا.
 
فعلى سبيل المثال، قامت حديد بوضع علامة إعجابٍ على أحد منشورات زين في الأسبوع الماضي، وذلك عندما أطلق أجدد أغانيه السنغل تحت عنوان Flames.
 
وفي شهر مايو الماضي، فعلت الأمر نفسه عندما شارك زين مالك في أداء أغنية فيلم علاء الدين الأيقونية Aladdin's A Whole New World.
 
وعن تاريخ مواعدتهما، انطلقت العلاقة الغرامية بين العارضة والمُغنّي في شهر نوفمبر من عام 2015، بعد 3 أشهرٍ من فسخ خطوبته من إحدى عضوات فرقة Little Mix الغنائية، بيري إدواردز.
 
وبعد ذلك لم يكن الحبيبان خائفين من إعلان حُبّهما أمام الجميع، بل فعلاها بطريقةٍ مُبتكرةٍ للغاية، عندما مثّلت جيجي حديد دور الحبيبة في فيديو كليب Pillowtalk الذي أطلقه زين في شهر يناير من عام 2016. وفي شهر يوليو 2017، كان الثّنائي نجما غلاف مجلّة فوغ.
 
وبعد عامين من المواعدة، أعلن الحبيبان السّابقان انفصالهما في شهر مارس من عام 2018 عن طريق تويتر.
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