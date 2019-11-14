living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التضييق على فريق otv بلغ الذروة!

14
NOVEMBER
2019
منع المتظاهرون حمدان من التفوه بأي كلمة على الهواء ومارسوا عليها ضغطاً كبيراً
منع المتظاهرون حمدان من التفوه بأي كلمة على الهواء ومارسوا عليها ضغطاً كبيراً
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منذ بدء التظاهرات الشعبية في الشوارع، أصبح ملازماً على فريق مراسلي/ ات otv أن تتعثر مهمات نقلهم للصورة على الأرض بفعل كمّ المضايقات التي يتعرضون لها. أمس، ومع منع مراسلة المحطة ريما حمدان من الإدلاء برسالتها على الهواء مباشرة على الطريق المؤدي الى القصر الرئاسي (بعبدا)، يكون فريق المحطة قد تعرّض للكمّ الأكبر من المضايقات التي تصل في كثير من الأحيان الى الإهانة الشخصية والشتم. منذ أيام قليلة، اعتقدنا أن دموع حمدان في «زيتونة باي» بعد تدخل الكوميدي ايلي الشمالي الذي أعطاها لوغو المحطة، أنّها ستكون الأخيرة، ويرتدع المتظاهرون عن التضييق على فريق القناة البرتقالية. لكن يبدو أن هذا الأمر صعب التحقيق، مع محاولة منع مراسل المحطة جورج عبود في «جل الديب» أثناء تغطيته عراكاً حصل بين قاطعي طريق وأهالي المنطقة.


اعتداء على مراسلة الOTV ريما حمدان على طريق القصر الجمهوري

https://youtu.be/mkqoUXMyyms

 

ومساءً، لم تستطع حمدان التفوه بأي كلمة لدى خروجها على الهواء من «بعبدا» بسبب تجمهر بعض المحتجين حولها، وقرعهم للأواني النحاسية، وحتى إقفالهم عدسة الكاميرا، وإعلاء صراخهم للتشويش. طبعاً، كان صموداً بأن تبقى مراسلة المحطة ضابطة لأي ردة فعل مقابل كل هذا الكمّ من المضايقات الإستفزازية، التي تضاف اليها ممارسات مماثلة سابقة، فرفعت المكروفون وضربت به أحد المحتجين ليبدأ هؤلاء بتصويرها والسخرية منها، ربما لينشروا الفيديو لاحقاً على السوشال ميديا، ويدعون أنهم يتعرضون للضرب! أوقفت الرسالة بالطبع من هناك، رغم أنّ المحطة أصرّت على تغطية الإحتجاج الحاصل أمام القصر، كي لا يقال بأن القناة غائبة ومغيبة لأصوات هؤلاء. التعرض للمراسلة أمس، أفاق عدد ممن حاولوا في الفترة الأولى تبرير الإعتداء على مراسلي القناة البرتقالية، فلاقت حملات تضامن واسعة هذه المرة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout