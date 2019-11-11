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أفعى "ضخمة" في حديقة منزل كيم كارداشيان.. ووالدتها مرعوبة! (فيديو)

11
NOVEMBER
2019
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صَدمت كريس جينر والدة نجمة برنامج تليفزيون الواقع كيم كارداشيان المتابعين على إنستغرام بفيديو للباحة الخلفيّة لمنزل ابنتها.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الفيديو كان صادمًا للمتابعين، حيث ظهر ثعبان أناكوندا أخضر عملاق يبلغ طوله 15 قدمًا في الباحة الخلفيّة لمنزل كيم حرًا طليقًا غير موضوع في قفص أو حاجز، وقالت كريس 64 عامًا، أثناء تصوير الفيديو ساخرة: "يجب على أنْ أذهب للمنزل فهناك أناكوندا في منزل كيم".
 
اقتربت كريس كثيرًا من الثعبان حتى يظهر بشكل واضح لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 30.2 مليون، الطّول الضّخم للثعبان.
 
الجدير ذكره أنّ الأناكوندا الخضراء تعتبر من أكثر الثعابين الشّرسة في العالم، والتي يصل طولها إلى 4 أمتار، وهي واحدة من أثقل وأطول أنواع الثعابين الموجودة على سطح الأرض، ويوجد منها أربعة أنواع فقط وموطنها الأصلي هو أمريكا الجنوبيّة الاستوائيّة، وهناك بعض الأنواع تتواجد في أستراليا وهي من فصائل البوءات، ويتراوح حجمها الطّبيعيّ من 6 إلى 10 أمتار وأكثر.
 
وثعبان الأناكوندا الخضراء يُعدّ من أشرس الثعابين التي يمكنها أكل البشر، فهي تهاجم الفريسة وتلتفّ حولها في البداية، ثمّ تخنقها حدّ الموت قبل أنْ تتناولها ببطء. وهذا النّوع أيضًا يأكل الثعابين الأخرى من نفس نوعه ولم يستطعْ علماء الأحياء إلى الأن تحديد السّبب وراء هذا التّصرّف.
 
أثار هذا الفيديو حيرة المتابعين، ماذا يفعل ثعبان شرس ضخم مثل الأناكوندا في باحة المنزل الخلفيّة لكيم كارداشيان، ولماذا هو حرّ طليق؟ وماذا لو هاجم الاشخاص؟ وماذا لو هرب وأصبحت حياة من يعيشون بالقرب من كيم في خطر؟
 
جاء هذا الفيديو المُذهل لكريس قبل ساعات من احتفالها بعيد ميلاد حبيبها كوري جامبل 38 عامًا، حيث شاركت متابعيها بصورة تجمع بينهما وتحتها عبارة رومانسية تُعايد فيها كريس حبيبها كامبل، وتشكره أنّه موجود بجوارها وأنّه نعمة كبيرة في حياتها.
 
وفاجأت كريس حبيبها بكعكة على شكل ساعة فضيّة، إحتفالًا بيومه الكبير.
 
التقى كريس وكوري في حفل عيد ميلاد المصمّم ريكاردو تيسي الأربعين في إيبيزا عام 2014، ومنذ ذلك الحين شهدت علاقتهما فترات انفصال وعودة.
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