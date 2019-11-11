ماذا طلب هيثم أحمد زكي من وكيل أعماله قبل ساعات من وفاته؟

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كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن الأكلة التي تمنى الفقيد تناولها قبل أن توافيه المنية.

وقال وطني لـ"النهار": "بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني".

وعاش هيثم وحيدا بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد، ثم والده الفنان أحمد زكي، كما توفي عدد من أقاربه كان آخرهم جدته التي تعلق بها كثيرا بعد وفاة والدته.

ومات نجل أحمد زكي وحيدا في منزله، فيبدو أنه ورث الموت المبكر عن والدته، التي توفيت في العام 1993 عن عمر 35 عاما نتيجة الإصابة بمرض السرطان.

وأكد الفنان محمد محمود عبد العزيز المقرب من هيثم، أن "الوفاة طبيعية ونتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية".