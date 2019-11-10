وفاة شقيق الممثل الراحل

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حالة من الحزن تعيشها عائلة الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي بعدما أعلنت ندى الكامل زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن وفاة شقيق والد زوجها.

وكتبت ندى الكامل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي: "عم زوجى الكبير في ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي".

ولم تكشف ندى الكامل عن أي تفاصيل اضافية حول موعد تشييع الراحل أو التعازي به.

يذكر ان الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي توفي قبل أشهر بعد صراع مع مرض السرطان.

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حالة من الحزن تعيشها عائلة الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي بعدما أعلنت ندى الكامل زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن وفاة شقيق والد زوجها.

وكتبت ندى الكامل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي: "عم زوجى الكبير في ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي".

ولم تكشف ندى الكامل عن أي تفاصيل اضافية حول موعد تشييع الراحل أو التعازي به.

يذكر ان الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي توفي قبل أشهر بعد صراع مع مرض السرطان.