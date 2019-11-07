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إيفانكا ترامب "محتشمة" بالمغرب.. وعمليات تجميل الأميرة للا "واضحة"!

7
NOVEMBER
2019
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فوشيا - وصلت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المطار الدولي في الرباط، وذلك في أول زيارة رسمية لها إلى المغرب، متألقة بزي رسمي وزوج من الكعب المدبب.
 
وارتدت ترامب معطف ترانش من صوف الكشمير والقطن من علامة "غابرييلا هيرست" مكونٍ من توب منقوش بالكاروهات، وتنورة مطوية باللون الكاكي، وارتدت تحته كنزة الياقة المدورة باللون البرغندي.
 
أما بالنسبة للأحذية، اعتمدت زوجاً من الكعب المدبب ثنائي اللون باللونين الرمادي والبرغندي والذي تميز بكعب ستيليتو نحيف، هذا الأخير يجعل سيقانها تبدو أكثر طولا.
 
وخلال لقائها الأول مع الأميرة للا مريم في الرباط، ارتدت ترامب زيا كاملا محتشما باللون الرمادي، مكونا من سترة مطرزة بتطريزات مستوحاة من التراث المغربي وبنطلون قصير بلون مطابق وزوج من الكعب المدبب باللون الرمادي.
 
وفي المقابل اختارت الأميرة للا مريم بدلة بنطلون أنيقة باللون البرتقالي نسقتها مع بلوزة أنثوية بالبرتقالي الداكن وبربطة بو، وأنهت إطلالتها بزوجٍ من الكعب المدبب من الجلد الأسود اللامع.
 
وتعرضت الأميرة للا لبعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها كثيرون بخضوعها لعمليات حقن الوتكس والفيلر، التي بدت واضحة على ملامح وجهها، خاصة خدودها.
 
بينما قال آخرون إنها بدت غاية في الأناقة والجمال، وأنه من حقها أن تحافظ على ملامحها من خلال عمليات الروتوش. 
 
وتهدف زيارة إيفانكا ترامب؛ التي تستغرق 3 أيام إلى المغرب؛ إلى تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة وتمكين المرأة، وهي مبادرة من الحكومة الأمريكية.
 
ويرافق إيفانكا ترامب في رحلتها إلى المغرب شون كيرنكروس، المدير التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة مساعدات أجنبية أمريكية مستقلة عن الحكومة الفيدرالية تعمل مع الحكومة المغربية لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز المؤسسات.
 
يذكر أنَّ إيفانكا ترامب تفضل اختيار أزياء عملية رسمية وأنثوية في الوقت ذاته خلال رحلاتها، حيث تعشق ارتداء بدلات البنطلون والفساتين الميدي والكعوب المدببة، وغالبا ما تميل إلى الماركات التجارية الفاخرة الشهيرة، فمعظم أحذيتها المفضلة هي من توقيع Gianvito Rossi.
 
كما تحب أزياء العلامة البريطانية بيربري خصوصاً معاطفها، وترتدي أيضا قطعا من علامتها التجارية الشخصية Ivanka Trump Collection، وبالرغم من الإنتقادات التي تطالها من حينٍ لآخر سواء أتعلق الأمر بآرائها الشخصية أو أزيائها إلا أنَّ كونها من أكثر النساء أناقةً في مجال السياسة، حقيقة لا يمكن إنكارها.
 
 
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