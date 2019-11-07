living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنجلينا جولي: مرّ جسدي بالكثير.. ولم أحظ بشعبية في المدرسة!

7
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - أطلت النجمة العالمية أنجلينا جولي بشكلٍ جريء في أحدث ظهور لها على غلاف مجلة هاربر بازار في عدد ديسمبر.
 
وتحدثت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 44 عامًا بانفتاح عن حياتها السابقة ورغبتها في العيش خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقالت جولي في مقابلتها إنها لم تحظ بشعبية في المدرسة الثانوية، ولديها جروح عاطفية سابقة، مشيرة إلى أنها تحب روحها "المضطربة".
 
وأضافت أنها تُريد العيش في الخارج مع أطفالها، لكنّها تعلم أن والدهم النجم براد بيت سيرفض؛ لأنه يريدهم في لوس أنجلوس.
 
وعند سؤالها عما إذا كانت تحب العيش في مكان آخر غير الولايات المتحدة، أجابت سريعًا: "أحب أن أعيش في الخارج، وسأفعل ذلك فور بلوغ أولادي 18 عامًا، يجب عليّ الآن أن أقيم في المكان الذي اختار والدهم العيش فيه".
 
كما تحدثت في مقابلتها عن العمليات التي أجرتها؛ إذ خضعت جولي لعملية استئصال الثدي والمبيضين.
 
وقالت: "لقد مر جسدي بالكثير على مدار العقد الماضي، خاصة في السنوات الأربع الماضية، ولدي ندوب واضحة وغير واضحة أعاني منها".
 
ثم ألمحت إلى حسرتها على بيت، قائلة: "الحياة تأخذنا للكثير من المنعطفات، في بعض الأحيان تتأذى، ترى من تحبهم، ولا يمكنك أن تكون حرًا كما تشاء روحك".
 
وأضاف النجمة أن أطفالها يعرفون روحها الحقيقية، وقد ساعدوها في العثور عليها مرة أخرى واحتضانها.
 
وألمحت بقوة إلى أن طلاق بيت كان صعبًا على الأطفال، موضحةً: "لقد مرّوا بالكثير، أنا أتعلم من قوتهم، إن معرفة ذاتنا الحقيقية هي سؤال مهم للغاية بالنسبة لنا جميعًا، خاصة الطفل".
 
وأضافت: "أعتقد أن الأطفال بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على أن يقولوا (من أنا وماذا أعتقد)، لا يمكننا منعهم من التعرض للألم، وجع القلب، الألم الجسدي، والخسارة، ولكن يمكننا أن نعلمهم أن يعيشوا حياة أفضل من خلاله".
 
كانت جولي انفصلت عن بيت عام 2016، وما زال طلاقهما يتم التعامل معه من حيث الشؤون المالية.
 
لدى جولي وبيت ثلاثة أطفال بيولوجيين، وهم شيلوه وفيفيان ونوكس، ولديهم ثلاثة أطفال بالتبني: مادوكس، باكس وزهارا.
 
مادوكس بالفعل تزيد سنّه على 18 عامًا، ويدرس في جامعة في كوريا الجنوبية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout