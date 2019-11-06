بالصورة - فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بشكل مفاجئ!

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بشكل مفاجئ، أعلنت الفنانة مايا نعمة دخولها القفص الذهبي في لاس فيغاس وذلك بعدما تزوجت من خطيبها مدرب اللياقة البدنية شربل ابو خطار.

ونشرت مايا صورة لها وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون والى جانبها زوجها الذي كتب على يده “لقد قالت نعم”.



مايا علقت على الصورة قائلة: “لقد قلت نعم…لقد سرق قلبي وأنا سأخذ اسم عائلته أحبك حبيبي 5/11/2019 فيغاس”.

وكانت مايا نعمة قد أعلنت خطوبتها من شربل أبو خطار اواخر ديسمبر 2018 خلال احتفالات العيد.

نذكر ان مايا كانت قد انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي وليد المسيح صيف 2017 بعد ان تزوجا في عام 2010.