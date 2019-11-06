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طارق العريان يردُّ على أنباء زواجه من نسرين طافش

6
NOVEMBER
2019
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فوشيا - خرج المخرج المصري طارق العريان، عن صمته للمرة الأولى، للردّ على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش، والتي أكد البعض أنها سر تدهور العلاقة بينه وبين زوجته الفنانة أصالة نصري.
 
في هذا السياق، قال العريان في تصريحات تلفزيونية إنَّ الحديث عن زواجه من الفنانة نسرين طافش ليس له أساسٌ من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنّه لا يركز فيما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي".
 
من جانبها علّقت نسرين طافش، في تصريحات سابقة على هذه الشائعة أيضًا، موضحةً أنَّ أصالة نفت هذه الشائعة مسبقًا واصفة مروجيها بأنهم "ناس فاضيين"، ولذلك فهم بالفعل "ناس فاضية".
 
يذكر أنَّ أصالة، نشرت بيانًا عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، منذ فترة قصيرة كتبت فيه: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء".
 
وأضافت: "قبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرٌ لما تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".
 
على الجانب الآخر، ظهور العريان الأول بعد شائعات انفصاله عن زوجته أصالة نصري مؤخرًا، لم يمرّ مرور الكرام أمام الجمهور، عندما ركّزوا على خلعه لخاتم الزّواج الذي اعتاد على ارتدائه دائمًا، لكنْ هذه المرّة لم يكن في إصبعه.
 
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وجاء ظهور العريان خلال حضوره ندوة تكريمية له في الجامعة الأمريكيّة لصنّاع فيلم "ولاد رزق 2"، حيث تحدّثوا عن كواليس التصوير والمشاهد الصّعبة التي مرّوا بها، ولاحظ الجمهور من خلال صور طارق العريان في الندوة، خلو إصبعه من خاتم الزّواج؛ ما عزّز عندهم الشّكوك بوجود خلافات عميقة مع زوجته أصالة، مشيرين في الوقت نفسه للفترة التي قضتها الأخيرة أيضًا، قبل أيام قليلة برفقة عائلتها ومن دون العريان في دبي، خاصّة وأنّ المخرج عادة ما كان يُشارك في الرحلات العائلية، وهذا ما اتّضح سابقًا.
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