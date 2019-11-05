مارتن سكورسيزي يفجر مفاجأة عن فيلم "Joker"

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كشف المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي عن إنه كان يستعد لإخراج فيلم "Joker"، بعدما كان المشروع بحوزته على مدار 4 سنوات لكنّه قرر التخلي عنه في الحظة الأخيرة، وذلك أثناء مقابلة أجراها مع تلفزيون "BBC"نوشره موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

وقال سكورسيزي في اللقاء: "لقد فكرت كثيرًا على مدار أربع سنوات، قبل أن أتخلى عنه لأنه لم يكن لدي وقت كافي لأسباب شخصية، والفيلم بالفعل عمل استثنائي".

وأشار سكورسيزي إلى أن إخراج فيلم "Joker" المأخوذ عن شخصية من الكتب الهزلية، تختلف تماما عن أفلام "مارفل" الأبطال الخارقين التي انتقدها سابقا.