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ملكةُ الجمال الروسية تكشفُ وجه طفلها من ملك ماليزيا السابق: "يُشبه والده تمامًا"!

4
NOVEMBER
2019
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فوشيا -  أثبتتْ ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا صدق حديثها عن مدى الشبه بين ابنها وبين والده ملك ماليزيا السابق محمد الخامس بعدما أنكر الأخير أبوته للطفل وذلك بإظهار وجهه للمرة الأولى منذ ولادته.
 
وتباهت أوكسانا التي تبلغ من العمر 27 عامًا، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بفخر بابنها أمام العالم للمرة الأولى قائلةً: "هذا هو أميرنا".
 
ويبدو نجل أوكسانا، إسماعيل ليون البالغ من العمر 5 أشهر، نسخة طبق الأصل من السلطان محمد الخامس، حيث قالت ملكة جمال روسيا السابقة: "إنه يشبه والده تمامًا ولديه هذا المظهر الآسيوي".
 
وأبدت أوكسانا أسفها لما فعله زوجها السابق معها وابنها، قائلةً: "أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي الآن، وآسفة حقًا في أن والد (ليون) أخطأ بدءًا من اليوم الذي ولد فيه، بدلًا من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه".
 
وتابعت: "الملك أخبرني عندما خططت للحمل أن الأطفال هم إرثنا، ولكن كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته؟".
 
وأردفت: "أريد أن أعرض عليك (إسماعيل ليون)، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته ووسيم مثل والده، وهو ثرثار جدًا وأنا أحبه كثيرًا".
 
وكشفت عن رد فعل الملك عندما علم بحملها قائلةً: "كان سعيدًا لدرجة أنه كان يبكي ثم اتصل بجميع أصدقائه، وقال: أوه، سأصبح أبًا، أنا سعيد جدًا".
 
يُذكر أن أوكسانا ومحمد الخامس أقاما حفل زفاف إسلاميًا سريًا في ماليزيا العام الماضي، وفي ذلك الوقت كان السلطان هو الملك الماليزي ورئيس الدولة، وفي يناير تنازل السلطان فجأة عن العرش.
 
وأشارت مصادر إلى أنهما انفصلا بعد وقت قصير من الزواج ونفى محاموها وجود طلاق لكن محامي الملك محمد الخامس أصرّ على أنها حصلت على طلاقها طبقًا للشريعة الإسلامية.
 
وانتشرت أخبار في وقت سابق تُشكّك في نسب الطفل للملك السابق، حيث قال محامي الملك: "لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على أن محمد الخامس هو الأب البيولوجي للطفل"، فيما ردّت ملكة الجمال الروسية قائلةً إنها مستعدة لاختبار الحمض النووي لإثبات أن الطفل هو ابن الملك.
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