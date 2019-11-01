مديرُ أعمال إليسا في مصر يوضّح آلية التّعاون الجديد مع الفنّانة!

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فوشيا - أعلنت شركة "PMG" لمالكها منظّم ومنسّق الحفلات تامر عبد المنعم مؤخرًا، عن التعاقد مع النجمة اللبنانية إليسا لإدارة أعمالها في مصر، وهو ما فتح الباب حول اتّخاذ إليسا قرارها النهائيّ بشأن التعاقد مع "روتانا" والبدء في التخطيط لعملها بشكل منفرد سواء في الناحية التنظيمية أو الإنتاجية.

وحرص تامر عبد المنعم، في تصريح لـ"فوشيا" على وضع النقاط فوق الحروف بشأن طريقة التعاون بين شركته وبين إليسا، موضحًا أنّ التعاقد جاء بعد مفاوضات استمرّت قرابة 3 أشهر فقط حتى توصلنا لصيغة عقد ترضي الطرفين.

وأوضح أنّ علاقته النجمة إليسا متّصلة من عام 2011 وقام بتنظيم أهمّ الحفلات الغنائية لها منذ 2011 وحتى 2016، منوهًا إلى أنّه ابتعد قليلًا عن إدارة أعمال النجوم، حتى عاد للتعاقد مع عدد من النجوم بدأهم بالنجمة إليسا.

وعن تعارض هذا التعاون مع إليسا وتعاونها مع مدير أعمالها أمين أبي ياغي، قال إنّه لن يكون هناك تعارض لأنّ كليهما لن يدخل في اختصاصات الآخر، مردفًا: "تربطني علاقة صداقة قوية بأمين أبي ياغي وأصبحنا شركاء في التعاون مع إليسا في مصر والوطن العربي وعملنا سويًا يكملنا".

وأوضح "عبدالمنعم": "عملنا مع إليسا يخص تواجدها في مصر فقط سواء بالتعاقد على أي حفلات غنائية أو الظهور في مقابلات إعلامية سواء تلفزيونية أو صحفية كما يشمل أي مناسبة تكون إليسا حاضرة فيها".

واستطرد بأنّ إليسا نجمة كبيرة لها ثقلها في الوطن العربي، مؤكّدًا أنّه لا يوجد خلاف بينها وبين شركة "روتانا" على الإطلاق لسبب بسيط، هو أنّ إليسا تعرف ما لها وما عليها، وهي مثال للمرأة التي يقال عنها باللهجة المصرية "دوغري" في شغلها.

ونوّه إلى أنّه في حال إتمام أيّ تعاقد للفنانة إليسا مع أيّ شركة أخرى، سيكون من حقّها ففي حال جددت تعاقدها مع "روتانا" فهذا شأنها ولكنْ لابدّ من التفرقة بين العمل التنظيمي الإداري والعمل الإنتاجي، فتعاقدها مع "روتانا" أو غيرها سيكون لإنتاج اعمالها الغنائية.

يُذكر أنّ أوّل تعاون بين الشركة والنجمة اللبنانية إليسا، سينطلق بحفلين دفعة واحدة في مصر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، على أنْ يُقام الحفل الأوّل على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر، فيما يُقام في اليوم الثاني 13 ديسمبر حفلٌ على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.