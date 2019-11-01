living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مديرُ أعمال إليسا في مصر يوضّح آلية التّعاون الجديد مع الفنّانة!

1
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - أعلنت شركة "PMG" لمالكها منظّم ومنسّق الحفلات تامر عبد المنعم مؤخرًا، عن التعاقد مع النجمة اللبنانية إليسا لإدارة أعمالها في مصر، وهو ما فتح الباب حول اتّخاذ إليسا قرارها النهائيّ بشأن التعاقد مع "روتانا" والبدء في التخطيط لعملها بشكل منفرد سواء في الناحية التنظيمية أو الإنتاجية.
 
وحرص تامر عبد المنعم، في تصريح لـ"فوشيا" على وضع النقاط فوق الحروف بشأن طريقة التعاون بين شركته وبين إليسا، موضحًا أنّ التعاقد جاء بعد مفاوضات استمرّت قرابة 3 أشهر فقط حتى توصلنا لصيغة عقد ترضي الطرفين.
 
وأوضح أنّ علاقته النجمة إليسا متّصلة من عام 2011 وقام بتنظيم أهمّ الحفلات الغنائية لها منذ 2011 وحتى 2016، منوهًا إلى أنّه ابتعد قليلًا عن إدارة أعمال النجوم، حتى عاد للتعاقد مع عدد من النجوم بدأهم بالنجمة إليسا.
 
وعن تعارض هذا التعاون مع إليسا وتعاونها مع مدير أعمالها أمين أبي ياغي، قال إنّه لن يكون هناك تعارض لأنّ كليهما لن يدخل في اختصاصات الآخر، مردفًا: "تربطني علاقة صداقة قوية بأمين أبي ياغي وأصبحنا شركاء في التعاون مع إليسا في مصر والوطن العربي وعملنا سويًا يكملنا".
 
وأوضح "عبدالمنعم": "عملنا مع إليسا يخص تواجدها في مصر فقط سواء بالتعاقد على أي حفلات غنائية أو الظهور في مقابلات إعلامية سواء تلفزيونية أو صحفية كما يشمل أي مناسبة تكون إليسا حاضرة فيها".
 
واستطرد بأنّ إليسا نجمة كبيرة لها ثقلها في الوطن العربي، مؤكّدًا أنّه لا يوجد خلاف بينها وبين شركة "روتانا" على الإطلاق لسبب بسيط، هو أنّ إليسا تعرف ما لها وما عليها، وهي مثال للمرأة التي يقال عنها باللهجة المصرية "دوغري" في شغلها.
 
ونوّه إلى أنّه في حال إتمام أيّ تعاقد للفنانة إليسا مع أيّ شركة أخرى، سيكون من حقّها ففي حال جددت تعاقدها مع "روتانا" فهذا شأنها ولكنْ لابدّ من التفرقة بين العمل التنظيمي الإداري والعمل الإنتاجي، فتعاقدها مع "روتانا" أو غيرها سيكون لإنتاج اعمالها الغنائية.
 
يُذكر أنّ أوّل تعاون بين الشركة والنجمة اللبنانية إليسا، سينطلق بحفلين دفعة واحدة في مصر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، على أنْ يُقام الحفل الأوّل على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر، فيما يُقام في اليوم الثاني 13 ديسمبر حفلٌ على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout