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عاصي الحلاني عن ابنيه الوليد وماريتا: "بدي يسلكوا طريقهم بعيد عني" لهذا السّبب!

1
NOVEMBER
2019
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فوشيا - انتقد الفنان اللبناني عاصي الحلاني الاتّهامات التي تلاحقه تجاه دعمه لنجله الوليد وابنته ماريتا في مسيرتهما الفنية، مؤكّدًا أنّ نجليه موهوبان بشدّة، وأنّه يرى في الوليد فنانًا حقيقيًا ويسلك طريقًا مختلفًا عن طريق والده.
 
ورفض الحلاني في تصريحات تلفزيونية عمل دويتو مع ابنه الوليد أو ابنته ماريتا، خشية أنْ يتعرّض للانتقاد من الجمهور قائلا: "بدي يسلكوا طريقهم بعيد عني حتي ما يقولون أني السبب في نجاحهم".
 
وعن المسؤولية التي يحملها ابنه كونه نجل عاصي الحلاني، قال إن المسؤولية لم تفارقه يوماً، خاصة أن البعض ينتظر أي غلطة كي يستعملونها ضده. ولذلك كان عليّه التنبه إلى خطواته.
 
يُذكر أنّ عاصي الحلاني كان قد تعرّض لإصابة شديدة افقدته الوعى، وذلك بعد سقوطه من على حصانه ودخل المستشفى حيث تلقّى العلاج وعاد بعدها إلى منزله ليقضي فترة نقاهة.
 
وأحيا عاصي الحلاني حفلاً غنائيًا كبيرًا، مساء الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم حفلات الرّياض 2019 .
 
وقدّم الحلاني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، منها "بحبك وبغار، حبيب القلب، وينك حبيبي، عذبوني وعذبوك، وأني مارق مريت، اضحكي، وغيرها".
 
وقبل ذلك، نشر الفنان اللبناني مقطع فيديو له، داخل أحد محال العاصمة السّعوديّة الرّياض، وقد ظهر فيها عدد من المواطنين يلتقطون الصّور مع "الحلاني".
 
وعلّق: "ما أجمل أن تتجول في الرياض، بين الناس الطيبة والصادقة بالمحبة، ألف شكر على استقبالكم وملقاكم وحسن ضيافتكم، وما أحلى طيب بخوركم والعوايد العربية الجميلة، الله يحفظكم".
 
جدير بالذّكر أنّ الحلاني سوف يقدّم حفلين غنائيين بمصر خلال نوفمبر المقُبل، ضمن الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربيّة، الحفل الأول على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة 8 نوفمبر، أما الحفل الثاني بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، الاثنين 11 نوفمبر.
 
علي الجانب الاخر يستعدّ الوليد لطرح عدد من الأغنيات على فترات متباعدة، قائلا: "قريباً جداً ستطرح أغنية بعنوان (إيه مجنون) باللبنانية، وهي من ألحان أبو الوليد عاصي الحلاني، وأتوقع أن أقوم بتصويرها قريباً لتكون جاهزة مع بداية الخريف المقبل، كما اشتريت لحن أغنية خليجية سأعلن عن تفاصيلها في حينه".
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