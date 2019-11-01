بعد توقف التصوير لأكثر من 14 يوماً .."لو ما التقينا" يعود!

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بعد توقف دام أكثر من 14 يوماً بسبب المظاهرات التي شهدها لبنان مؤخراً، عاد صباح اليوم فريق عمل مسلسل "لو ما التقينا" إلى التصوير مجدداً بدقة واحترافية عالية والتنقل بين مناطق لبنانية مختلفة.

"لو ما التقينا" مسلسل لبناني درامي من إنتاج شركة GOLD FILMS التي تقدم مولودها الأول تحت اشراف المنتج المنفذ كارولين ميلان، كتابة ندى عماد خليل وإخراج ايلي رمّوز. والعمل هو من بطولة الممثل اللبناني يوسف الخال، سارة أبي كنعان، رندى كعدي، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، نوال كامل، نعمة بدوي ونخبة كبيرة من نجوم الشاشة اللبنانية.