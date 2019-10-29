نادين نجيم: ما بدي الدم يشوّه وجهي!

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اقترحت النجمة نادين نسيب نجيم تنصيب متحدث رسمي بإسم الثورة، وإعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتنفيذ مطالب الشعب.



كتبت نادين: "بدي العلم اللبناني مطبوع ع وجهي ما بدي الدم يشوّه وجهي … حللوا عنا او حاربوا الفساد، ضروري يتحاسبوا، وكونوا معنا مش ضدنا بس المشكلة الكل بده يحارب الفساد فإذا أين هم الفاسدون؟".



تابعت: "والعترة علينا بعدنا عم ندور بنفس الدائرة الحل الوحيد هو يكون معنا قائد حيادي يحكي بإسمنا يوصل مطالب الشعب للحكومة بشكل رسمي ويصير في حوار وتتحدد فترة زمنية لتفيذ هل مطالب ضمن مهلة معينة لنوصل لحل جذري بيرضينا قدر المستطاع شو رأيكم؟".