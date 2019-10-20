أرادت «الجديد» وغيرها التسويق السياسي لاستقالة القوات فكان الشارع بالمرصاد!

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كيف احتفل المتظاهرون باستقالة وزراء «القوات اللبنانية؟» خبر بعثت به «الجديد» أول من أمس، على هواتف اللبنانيين بعيد إعلان سمير جعجع إستقالة وزراءه. أرادت المحطة وغيرها التسويق السياسي لخطوة «القوات» فكان الشارع بالمرصاد. أمس، نقلت «الجديد» من مناطق: جونية، صيدا، ساسين، وجبيل، وسألت المتظاهرين عن الإستقالة، فكانت الإجابات غير مبالية، وركزت على جميع الأفرقاء، رغم جهود المراسلين في المبالغة في الترويج لها، حتى أن إحدى المراسلات قالت على الهواء بأن بعض المتظاهرين دمعت عيونهم على الهواء تأثراً بإستقالة «القوات»! على مقلب mtv، كان الحرج سيد الموقف، مع إصرار المحطة على التسويق للإستقالة على أنها إنجاز عظيم، ونزولاً عند رغبة الشعب.



كلمة حرة

@SawsanSawma

الاستقالة ليست صك براءة..

جرائم الماضي ويلي جمعتوه من خوات فرضت على المناطق المسيحية

#مال_منهوب

#القوات_اللبنانية نزلت تسقط الحكومة فسقطت اولا

الا أن ما خرج على شاشتها لم تستطع ضبطه، فقد علت الهتافات: «سمير جعجع صهيوني» على هواء قناة «المرّ» مما أجبر جويس عقيقي على الإبتعاد عن المتظاهرين، لينتشر بعدها الشريط باطراد لافت. الهتاف الشهير الذي حظي به جعجع، عاد وتكرر في ساحات عدة، الأمر الذي نقلته وسائل التواصل الإجتماعي، كرد واقعي على الإستقالة لا كما تسوّق بعض الشاشات، الى جانب تذكير الناشطين بأن «القوات» كانوا من أول الداعمين لسلة الضرائب المفروضة على الشعب.