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أصالة تلجأ لهذه الحيلة للتغلب على فترة توتر علاقتها بزوجها!

17
OCTOBER
2019
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فوشيا - أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عن لجوئها لحيلةٍ جديدة ربما تُنسيها الأجواء السيئة التي تعيشها هذه الفترة خاصةً بعد انتشار أقاويل كثيرة حول توتر علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان، وأنَّ علاقتهما مهددة بالانفصال.
 
ولم تجد أصالة، أمامها سوى القراءة كي تُفرغ فيها طاقتها هذه الفترة؛ إذ شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام ومن خلال خاصية "الستوري" مجموعةً من الكتب وصلت إليها على سبيل الهدية من إحدى صديقاتها المقربات.
 
وأظهرت أصالة، أسماء الكتب التي تلقتها والتي تعبر جميعها عن شموخ الأنثى وكبريائها، مؤكدةً في المقطع القصير الذي شاركت به متابعيها فقالت: "هدية رائعة من صديقة رائعة مجموعة كتب هبتدي في قرائتهم من بكرة شكرًا جزيلًا رفيقتي".
 
وحملت معظم الكتب عناوين تدعم المرأة مثل: "لا تنكسر" و"دستور الأنثى" و"الرقص مع الحياة" و"قل وداعًا" و"الحياة بنكهة لا" و"الاتفاقيات الأربع"، وعلى ما يبدو من أسماء هذه الكتب أنَّ أصالة أكدت بهذه الخطوة أنها تعيش فترة وحدةٍ سيئة.
 
يأتي هذا بعد أن لجأت أصالة قبل ساعات، إلى نشر مقطع من أغنيتها "حالة كركبة" التي طرحتها ضمن ألبومها الأخير "في قربك" وذلك عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، لتُعبّر عن الحالة السيئة التي تعيشها هذه الفترة بحسب المتابعين.
 
ورغم أنَّ الأغنية تم طرحها أواخر آب/أغسطس الماضي إلا أنَّ أصالة وجدت ضالتها في هذه الأغنية التي من الواضح أنها تُعبّر عن حالتها حاليًا، خاصةً في ظل تساؤل الجمهور عن حقيقة الأزمة التي تعيشها مع زوجها المخرج طارق العريان نتيجة الرسائل الغامضة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام".
 
ويقول المقطع الذي نشرته أصالة: "حالة كركبة في دماغي دربكة كل الحاجات ملغبطة وحياتي مكعبلة، مليت وراحة بالي وحشاني، نويت أعيد ترتيبي من تاني ومليت".
 
وكان مصدر مقرّب من الثنائي المخرج طارق العريان وزوجته أصالة نصري، قد أكّد أنَّ العلاقة بينهما بدأت تتدهور في الآونة الأخيرة، بعدما تعاقد الأول مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك وبقائه عامًا كاملاً في الولايات المتحدة.
 
وأضاف المصدر لـ"فوشيا" أنَّ قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة أثار غضب أصالة؛ لأنها تشكُّ بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.
 
وأوضح أنَّ أصالة رفضت مسألة تواجد زوجها في أمريكا لمدة عام كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحرينيًا بالإضافة إلى جنسيتها السورية.
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