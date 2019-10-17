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بالصور محمد صلاح يحتفلُ بعيد ميلاد ابنته "مكة" بطريقة غريبة

17
OCTOBER
2019
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فوشيا - اختار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "مكة" بطريقة غريبة ومفاجئة للجمهور، حيث ظهر مرتديًا مع ابنته ملابس شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "موانا".
 
وشارك هدّاف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين الجمهور بصور مع ابنته مكة من احتفالهما بعيد ميلادهما، معلقًا:"أنا ماوي، أحضر لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".
 
وحظي احتفال صلاح وابنته بتعليقات واسعة قدّمت التهاني والتبريكات لمكة بعيد ميلادها، كما تداول عدد من الجمهور صورًا لنجم كرة القدم المصري مع ابنته لتهنئة مكة بعيد ميلادها.
 
 
و"موانا" فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد غنائي ومغامرة فانتازيا كوميدي أمريكي، وهو الفيلم رقم 56 من سلسلة شركة والت ديزني لأفلام الرسوم المتحركة الطويلة الصادرة عن استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة.
 
تم إصدار الفيلم عام 2016، وهو من إخراج رون كليمنتس وجون موسكر اللذين عملا على إخراج عدة أفلام كبرى لنفس الاستوديوهات تضمّنت علاء الدين، وحورية البحر، وكوكب الكنز المفقود، وتستند قصة "موانا" على شخصيات من الأساطير البولينيزية.
 
وقام بأداء الأصوات في النسخة العربية من الفيلم كل من لمى صبري، كارمن سليمان، عبدالله سعد وأمل أسعد، كما تمّت كتابة الأغاني المضمنة بالفيلم من قبل لين مانويل ميراندا وأوبيتايا فوائي ومارك مانسينا.
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