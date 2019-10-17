living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكم بالسجن على شقيقة أمل علم الدين.. ما جريمتها؟

17
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حُكم بالسجن ثلاثة أسابيع على تالا علم الدين لوتاليك، شقيقة المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين كلوني، وذلك بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في سنغافورة.

في التفاصيل، اعترفت تالا (47 عاماً) بالتهمة الموجّهة إليها يوم الإثنين الفائت كما اعترفت بمخالفتها القانون من خلال قيادة سيارة لا تحمل لوحة تسجيل سنغافورية بالإضافة إلى القيادة من دون بوليصة تأمين.

وغُرّمت تالا التي تُقيم في سنغافورة بشكلٍ دائمٍ بعد زواجها من رجل أعمال، بمبلغٍ قيمته 6400 دولار وسيتمّ منعها عن القيادة لمدّة أربع سنواتٍ بعد خروجها من السجن.

وكانت تالا تقود سيارة زوجها من نوع BMW X5 حين تمّ توقيفها في طريق عودتها إلى المنزل الساعة الثانية والنصف فجراً.

يُذكر أنّ شقيقة زوجة الممثل الهوليوودي جورج كلوني تمتلك مجموعة أزياء باسم Totally Tala أصبح مقرّها في سنغافورة بعد نيويورك.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout