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جينيفر أنستون تتسبّب في تعطيل إنستغرام بعد انضمامها إليه!

16
OCTOBER
2019
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فوشيا - وأخيرًا، وبعدَ انضمام مُعظم أصدقائها من مُسلسل Friends إلى منصّة إنستغرام، قرّرت الممثلة الأمريكية الموهوبة جينيفر أنستون، 50 عامًا، الانضمام إلى المنصّة يوم أمس الثّلاثاء، حيث أطلقت حسابًا رسميًا يحمل اسمها @jenniferaniston، وموثّقًا بالعلامة الزّرقاء.
 
وليس ذلك فحسب، بل أذابت أنستون قلوب عُشّاق المُسلسل الكوميدي الأيقوني Friends بالطّريقة التي انضمّت بها إلى إنستغرام، إذْ نشرت صورة واحدة فقط، كانت عبارة عن لم شمل لجميع أبطال مُسلسل فرندز الستة.
 
ونظرًا لشُهرتها التي تخطّت حدود القارّات، وصل عدد مُتابعي جينيفر حتّى اللحظة إلى 6.5 مليون مُتابع، حصدتهم في أقل من 24 ساعة على إطلاقها الحساب، أمّا صورة لم الشّمل لأبطال المُسلسل، فقد حصدت 8.2 مليون إعجاب حتى الآن، حيث أجمعَ الجمهور أنّ جينيفر انضمّت لإنستغرام بأفضلِ طريقة على الإطلاق.
 
وإلى الزّوبعة التي أحدثتها أنستون بين جماهيرها، تسبّبت الممثلة الأميركية بعُطلٍ مُؤقّت على منصة إنستغرام، تسبّب في عدم تمكّن المُعجبين من ضغط زر "مُتابعة" لحسابها، وذلك بسبب الأعداد المهولة التي تدفّقت من أجل مُتابعة نجمتهم المُفضّلة.
 
لم تكن الجماهير العادية هي من فرحت بانضمام جينيفر أنستون لمنصّة إنستغرام، بل رحّب أصدقاء وزُملاء الممثلة من المشاهير بانضمامها، وكان على رأسهم أبطال مُسلسل فرندز الذين وضعَ كُلّ واحد منهم بصمته بالطّريقة التي رحّب بها بـ "راتشيل غرين"، الشخصية التي لعبتها آنستون في فرندز.
 
كورتني كوكس
 
لم تتخلّ كورتني عن حسّ دعابتها عندما رحّبت بجينيفر، فقد نشرت صورتهما عبر حسابها الرّسميّ، وكتبت عليه تعليقًا اقتبسته من أشهر كلماتها التي قالتها في الموسم الأوّل من المسلسل عام 1994، فقالت: "مرحبًا جينيفر، وأهلًا بكِ في عالم السوشال ميديا، أنّه مُقرف، لكنّكِ ستُحبّينه"، بينما كانت الجُملة الأصلية في المسلسل: "أهلًا بكِ في العالم الحقيقيّ، أنّه مُقرف، لكنّكِ ستُحبّينه".
 
ديفيد شويمر
 
رحّب ديفيد الذي لعب شخصية "روس غيلر" بجينيفر آنستون، عن طريق نشر صورتهما بأحجار الليغو وهُما في مقهى "سنترال بيرك"، وروس يعزف على آلة الأورغ، وهو مشهدٌ صوّراه في المُسلسل.
 
 
مات ليبلانك
 
أمّا مات ليبلانك الذي لعب شخصيّة "جوي تريبياني"، فكان قد نشر صورةً للأصدقاء الستة في السّابق بمناسبة مرور 25 عامًا على إطلاق المُسلسل، وكانَ قد ذكر حسابات إنستغرام جميع الأبطال باستثناء جينيفر، لأنّها لم تكن تمتلك حسابًا في ذلك الوقت، لتكتب تعليقًا على الصّورة تقول فيه: "لا تحتاج لذكر اسمي عن طريق الهاشتاغ". في إشارة منها أنه يستطيع ذكر حسابها الآن.
 
هي ليست من بطلات المُسلسل الرئيسيات، لكنّها حلّت ضيفةً عليه في حلقتين بموسمه السادس، لعبت من خلالهما دور شقيقة جينيفر أنستون "جيل غرين"، إذْ رحّبت ريس بصديقتها المُقرّبة في إنستغرام عن طريق نشرِ صورتهما عبر حسابها الخاصّ، وعلّقت عليه قائلةً: "كيف ذلك لأخبار صباحية؟! جينيفر أنستون انضمّت لعالم إنستغرام. وأخيرًا سأستطيع من وسمها في منشورات فرندز الفُكاهية. أهلًا يا جين".
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