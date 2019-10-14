living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيفانش تاتليتوغ يُسافر إلى أمريكا.. والسّبب كلبه مريض بالسّرطان!

14
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - سافر النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وزوجته مصمّمة الأزياء باشاك ديزر، مؤخرًا إلى أمريكا، وأثار سفرهما حالة من الفضول والتساؤلات بين جمهور الفنان التركيّ.
 
وبحسب عدد من الصفحات المعنيّة بأخبار مشاهير تركيا اتّضح أنَّ تاتليتوغ سافر إلى أمريكا من أجل علاج كلبه "مارس" بعدما تمّ الكشف عن إصابته بورم خبيث في الدّماغ.
 
ومن المعروف عن تاتليتوغ حبّه للكلاب وتعلّقه بكلبه "مارس" بشكل كبير، حيث ينشر باستمرار صور تجمعه به عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ.
 
على صعيد مُختلف يخضع النجم التركي حالياً للتحقيقات بتهمة التهرب الضريبي، وفي حال ثبوت التّهمة عليه قد يتعرّض تاتليتوغ، للسّجن مدّة تصل إلى 10 سنوات، وكان النجم التركي قد نفى جميع الاتهامات، مؤكدًا أنَّ مستشاره المالي هو سبب هذه الأزمة.
 
وتعرّض تاتليتوغ مؤخرًا لهجوم كبير بعد تداول صورة له مع قاضية، إذْ اتّهمه العديد من المتابعين أنّه قام برشوة القاضية من أجل قضيته، ليتّضح بعدها وبعد تحقيقات كبيرة ورسمية أنَّ القاضية التي ظهرت معه بالصّورة ليست هي المسؤولة عن قضيّته.
 
وعلى الصّعيد الفنيّ، وبحسب عدد من التسريبات فإنّ كيفانش تاتيتلوغ، سيشارك في الفيلم التركي "العشق الممنوع" والمأخوذ عن المسلسل الذي حقّق نجاحًا كبيرًا قبل سنوات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout