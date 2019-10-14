كيفانش تاتليتوغ يُسافر إلى أمريكا.. والسّبب كلبه مريض بالسّرطان!

A + A -

فوشيا - سافر النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وزوجته مصمّمة الأزياء باشاك ديزر، مؤخرًا إلى أمريكا، وأثار سفرهما حالة من الفضول والتساؤلات بين جمهور الفنان التركيّ.

وبحسب عدد من الصفحات المعنيّة بأخبار مشاهير تركيا اتّضح أنَّ تاتليتوغ سافر إلى أمريكا من أجل علاج كلبه "مارس" بعدما تمّ الكشف عن إصابته بورم خبيث في الدّماغ.

ومن المعروف عن تاتليتوغ حبّه للكلاب وتعلّقه بكلبه "مارس" بشكل كبير، حيث ينشر باستمرار صور تجمعه به عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ.

على صعيد مُختلف يخضع النجم التركي حالياً للتحقيقات بتهمة التهرب الضريبي، وفي حال ثبوت التّهمة عليه قد يتعرّض تاتليتوغ، للسّجن مدّة تصل إلى 10 سنوات، وكان النجم التركي قد نفى جميع الاتهامات، مؤكدًا أنَّ مستشاره المالي هو سبب هذه الأزمة.

وتعرّض تاتليتوغ مؤخرًا لهجوم كبير بعد تداول صورة له مع قاضية، إذْ اتّهمه العديد من المتابعين أنّه قام برشوة القاضية من أجل قضيته، ليتّضح بعدها وبعد تحقيقات كبيرة ورسمية أنَّ القاضية التي ظهرت معه بالصّورة ليست هي المسؤولة عن قضيّته.

وعلى الصّعيد الفنيّ، وبحسب عدد من التسريبات فإنّ كيفانش تاتيتلوغ، سيشارك في الفيلم التركي "العشق الممنوع" والمأخوذ عن المسلسل الذي حقّق نجاحًا كبيرًا قبل سنوات.