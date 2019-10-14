عن فشل زواج الليدي ديانا... من هي الأميرة التي حذرتها؟

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سيدتي نت - قصة الليدي ديانا والأمير تشارلز، قديمة جديدة ومستمرة حتى بعد زواج الأخير ووفاة الأميرة. الثنائي شغلا العالم ولا يزالان. ولا ندري من يستحق دور البطولة أكثر: الليدي المتوفاة التي عاشت مقهورة في القصر؟ أم الأمير الذي كان وراء قهرها بحسب روايتها والإعلام؟ العالم كله يعلم أنّ علاقة الليدي ديانا والأمير تشارلز كانت مضطربة حتى قبل زواجهما، وهذا ما لاحظته أميرة من العائلة المالكة التي حذّّرت ديانا من أنّ مصيرهما متجه للأسوأ بحسب موقع Express البريطاني. ديانا وتشارلز كانا دائماً في مهب العواصف الإعلامية عندما تزوجا، وحتى قبل زواجهما، كانا يخضعان لتدقيق وضغط من العائلة المالكة ووسائل الإعلام طالا كل الأمور.

قبل أن تتزوج ديانا من تشارلز، كان الزوجان غير سعيدين، حيث كان الأمير يتجاهل ديانا أو يقلّل من شأنها... وكانت إحدى الأميرات قد حذّرت أنه بمجرد زواجهما، فإنّ علاقتهما ستزداد سوءًا. وقد نبّهت الأميرة غريس من موناكو، والمعروفة أيضًا باسم غريس كيلي، الليدي ديانا من ما سيحدث في حفل الخطوبة في قاعة جولدسميث في لندن.

خلال حفل الإستقبال نفسه، فتحت ديانا قلبها لغريس وأخبرتها كل شيء عن زوجها المستقبلي وعن ضغط الصحافة. وأثبتت غريس أنّها مستمعة جيدة وحذّرت ديانا الشابة بلهجة شديدة قائلة: لا تقلقي، لكن "سوف تزداد الأمور سوءًا". وقد جرت المحادثة بين السيدتين عندما ظهرت ديانا غير مرتاحة في حفل خطوبتها، لولا وجود غريس التي تنسجم معها.... إذ لا يخفى على أحد إعجاب الليدي بها. وكانت السيدتان منسجمتين بشكل كبير إلى حدّ أجريا حينها حديثاً جانبياً أمام الحضور.

تشارلز والفستان

وكان تشارلز وديانا قد تناقشا بحدّة على الفستان الأسود الجريء الذي سترتديه الأميرة لمناسبة خطوبتهما. ورغم أنّ ديانا كانت متحمسة لارتداء الفستان الذي صمّمه مصممو أزياء لامعان: ديفيد وإليزابيث إيمانويل"- إعتقد تشارلز أنّ الفستان "غير مناسب" للعائلة المالكة. وكان أنتونيهولدن، مؤلّف سيرة الأمير تشارلز: "تشارلز: سيرة ذاتية"، قد وصف اللحظة في كتابه: " إحتج الأمير بصخب معلناً أنّ خياطة الفستان "الديكولتيه" لا يليق بأحد أفراد العائلة المالكة. بالدموع أجابت ديانا ببساطة وبصراحة أنّها لا تملك أيَ فستان مناسب آخر لهذه المناسبة.

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وهكذا عاش الثنائي المتجهّم في صمت علني طالما قطعه هدير الحشود وصيحات المصورين التي تلاحق ديانا وإطلالاتها الساحرة.

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