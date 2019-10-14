لطيفة: كاظم الساهر لا يستهويني كرجل إنما يعجبني راغب علامة

A + A -

سيدتي - الفنانة لطيفة التونسية اختبرتها الحياة طويلاً وجعلتها متماسكة وتميل مع الظروف لكنها لا تقع، إيماناً منها بحبها لفنها. فهي الفنانة التي نوّعت بين الغناء والتقديم والمسرح، فأغنت أرشيفها الفني. وكل ما قامت به هو من إنتاجها الخاص. فكان من الصعب على فنانة أخرى أن تنتج لنفسها وبلا شركة إنتاج داعمة لها وتحافظ على مكانتها. حالياً، هي في طور تحضير ألبوم سيكون "صدمة" كما كشفت للجمهور من حيث الموسيقى والنص والغناء بأسلوب جديد. لطيفة وبكل جرأة قالت لـ"سيدتي":

"كاظم لا يستهويني كرجل. بينما راغب علامة هو الرجل الذي يستهويني".

خبرتها في الحياة جعلتها تفقد الثقة بالآخرين وتكون أكثر حذراً. كلّما مرّ الوقت، كلّما كانت أكثر وعياً على صحتها. فهي مواظبة بشكل دوري على إجراء فحوصات الكشف عن سرطان الثدي. وتتمنى أن تشمل المناطق الفقيرة كافة، مستوصفات خاصة للكشف المجاني عن مرض سرطان الثدي. «سيدتي» التقت الفنانة لطيفة لمناسبة الشهر العالمي لمرض سرطان الثدي.

كيف تتعاطين مع الشهر العالمي لسرطان الثدي؟

عند ذكر اسم هذا المرض الذي لم تتوصل لغاية الآن الاكتشافات الطبية إلى دواء شافٍ له، أدعو ربي أن يجنّبنا أنا وعائلتي هذا المرض وأن يجنّب كل إنسان الإصابة به ويبعده عن الجميع. أتمنى لو أن كل امرأة تجري وبشكل دوري فحوصات سنوية وقائية من هذا المرض الخبيث. وأتمنى لو تكون في كل بلدة وحي مستوصفات طبية مهامها الكشف عن المرض للعائلات الفقيرة التي ليس باستطاعتها الذهاب إلى المستشفيات للكشف المبكر عن هذا المرض.

هل تعرّض أحد من أقاربك لهذا المرض لا سمح الله؟

لا والحمد لله في عائلتي لا أحد مصاب به. لكني خسرت أعز صديقة لي بهذا المرض.

ماذا تفعلين لوقاية نفسك من هذا المرض؟

أنا حريصة على الخضوع للكشف السنوي والفحوصات الدورية. أنا لا أشرب الكحول ولا أدخن. ألتزم بنظام صحي، فأنام باكراً وأمارس الرياضة وأتناول أطعمة صحية. ولا أتناول الأجبان والألبان التي هي أحد أسباب المرض.

هل أجريت عملية تجميل في الصدر؟ وهل برأيك هذه العمليات قد تكون سبباً لهذا المرض؟

مستحيل. ليس من الممكن أن أجري هذه العملية. لست عارضة أزياء كي أخضع لهذه العملية، مع العلم أن طب التجميل أصبح أكثر تطوراً ونجاحاً وأماناً من ذي قبل.

الفنانة إليسا أُصيبت بهذا المرض والحمد لله شفيت منه. ما رأيك بطريقة مواجهتها له؟

الفنانة إليسا شخصية قوية وواقعية وعرفت تماماً كيف تواجه المرض. والحمد لله شُفيت منه وإن شاء الله «يخليها» لأهلها. كنتُ دائماً أتصل بها وأطمئن عليها. إليسا استطاعت أن تجعل من مرضها حالة إيجابية ساندت فيها كل امرأة وشجعتها على الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. حالة إليسا كانت دافعاً لكثيرات من النساء إلى الانتباه من هذا المرض.

هل تزورين مرضى السرطان ومراكز علاجهم؟

هذا واجب كل فنان أن يُقْدِم على هذه الخطوة لإعطاء الدعم للمرضى ويشعرهم أننا إلى جانبهم. كل بلد أقصده أحرص على زيارة مستشفى الأورام السرطانية فيه، تحديداً المختصة بالأطفال. الله يبعد عنا وعن كل الناس الإصابة بهذا المرض.

كان معظم ضيوفك في برنامجك «حكايات لطيفة» الذي عُرض على قناة أبو ظبي فنانين ولم نشهد من بين الضيوف فنانات. لماذا سياسة استبعاد الفنانات؟

هذا قرار الشركة المنتجة للبرنامج، فهي التي قررت أن يكون الضيوف من الرجال. كانوا مصرّين على أن يكون مضمون آخر فقرة من البرنامج، «ديو» غنائياً يجمعني مع الفنان الضيف.

هل الإصرار على أن يكون الضيوف رجالاً والعمل على تسجيل «ديو« يجمعك مع كل ضيف، بقصد التسويق لك وإغناء أرشيفك الفني؟

لست بحاجة إلى التسويق ولا إلى إغناء أرشيفي الفني. كل ما في الأمر هو مجرد فكرة وتمّ تنفيذها. من الممكن في الموسم الثاني أن يصار إلى استضافة فنانات.

حكايات لطيفة

مَن الفنانة التي تحبين استضافتها في برنامجك «حكايات لطيفة» في موسمه الثاني؟

أحب استضافة جوليا بطرس، فهي فنانة تتّبع استراتيجية فنية خاصة بها. كذلك أحب استضافة الفنانات نانسي عجرم وإليسا وماجدة الرومي.

أي صوت نسائي من الفنانات تفضلين أن تسجلي «ديو« غنائياً معها؟

إذا أردت تسجيل ديو غنائي أختار الفنانة نجوى كرم. هناك كيمياء بيننا وطبقة أصواتنا قريبة. وأحب شخصيتها.

هل هناك اتصال بينك وبين الفنانة نجوى كرم؟

نحن على اتصال دائم عبر «تويتر» و«فايسبوك».

أي أهم بالنسبة إليك صوت الفنانة نجوى كرم أو شخصيتها؟

أكيد صوتها. وصوتها بلا شخصيتها، لا شيء. وقالت متسائلة: «من يختار الأغاني سوى شخصيتها وقناعاتها»؟

ممَ تخاف لطيفة؟

لا أخاف، لكني أعمل حسابات لأمور عدة في الحياة. أنا جريئة في اختيار الأغاني، لكن في حياتي العادية، لست جريئة بما يكفي لأقول رأيي.

من الفنانة التي تعتبرينها أكثرة جرأة من غيرها من الفنانات؟

الفنانة أحلام هي أكثر فنانة جريئة على «تويتر».

تعلمت أن لا أثق بأحد

لطيفة فنانة مرت بتجارب عدة. ماذا علمتك هذه التجارب في الحياة؟

تعلمتُ أن كل ما هو على الأرض فانٍ. وتعلمتُ أيضاً أن لا شيئاً في الحياة أفضل من الفن. كذلك، تعلمتُ أن لا أثق بأحد. ولن أكذب عليك، ففي الواقع إن ثقتي بالناس تضاءلت إلى درجة 90 في المئة. وهناك مثل يقول «خيراً تفعل شراً تلقى». هناك عدد كبير من الناس ساعدتُهم، فوجدتُهم «شياطين» يؤذونني ويسرقونني.

هل هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا بأذيتك هم من أقاربك؟

الكل من حولي.

هل هذا دفعك إلى الحفاظ على ثروتك كوقاية لك من غدر الزمان؟ وهل صحيح أن ثروتك توازي 20 مليون دولار؟

لديّ من المال ما يسترني في الحياة. أنا لست مليونيرة. أنا فقط مستورة الحمد لله. ولا أملك نصف المبلغ الذي ذكرته.

هناك فنانون رحلوا عن هذه الدنيا وقبل رحيلهم، تبدّدت ثرواتهم ومروا بضائقة مالية. هل تخافين من هذا الأمر؟

حقيقة، أخاف من هذه اللحظة. لذلك، أعمل حساباً «لبكرا» (للغد).

هل مال الفن غير مبارك به حتى إن معظم الفنانين تتبدّد ثرواتهم في شيخوختهم؟

أكثر مال مبارك به هو مال الفن. ليس لديّ مال إلاّ من الفن لأني تعبتُ كثيراً على فني. لقد درستُ وضحّيت، وتغرّبتُ عن بلدي تونس، ونسيتُ حياتي الشخصية لأجله. لم أجد أجمل من الفن لأعمل به.

هل تخافين من التقدم في السن؟ ماذا تفعلين للحفاظ على صحتك؟

أحرص بقدر ما أستطيع على الحفاظ على صحتي. أمارس الرياضة، وأجري فحوصات طبية بشكل دائم. أعيش حياتي بشكل صحي، لا أدخن ولا أشرب كحولاً، ولست من الذين يتأخرون في السهر. أتحمّل كل شيء إلاّ المرض، لا أقوى على تحمّله.

1/5

وظّفت أموالي كلها في الفن

معظم الفنانين اليوم يوظفون أموالهم في سوق العقارات تحسباً للمجهول. هل خطت لطيفة هذه الخطوة نحو سوق العقاري؟

لا، لقد وظفت أموالي كلها في الفن.

لكن الفن لا يسدّ الحاجة بشكل كامل كما هو الحال في سوق العقارات؟

بالعكس، حالياً الفن يطعمني خبزاً. أنا الفنانة الوحيدة التي تملك ما تُغنّي. إنتاجي الفني يبلغ 35 ألبوماً. فقط ألبوم واحد هو «ما تروحش بعيد» بعته لمحسن جابر. أما باقي الأعمال والأغاني المصورة «فيديو كليبات»، فكلها ملكي الخاص. لذلك، أحصد حالياً كل عائدات ما أنتجته من خلال خدمة أنغامي وديزر Deezer.

هل كتبت وصيتك أو فكرت بكتابتها؟

لم أكتبها، لكن أفكر في هذا الأمر بشكل مستمر. سأوصي بكل أموالي لصالح الجمعيات الخيرية. عائلتي ليسوا بحاجة إليّ. لقد قدمتُ لهم في الماضي ما استطعت.

هل أنت يائسة من عائلتك حتى فكرت في وهب أموالك لصالح الجمعيات الخيرية؟

لا. قالت متسائلة: «من قال مثل هذا الكلام؟! أهلي هم تاج رأسي. إذا أنا مرتاحة، فلأن عائلتي مرتاحون وليسوا بحاجة إليّ مادياً وهم مكتفون مادياً والحمد لله.

لطيفة وكاظم الساهر

في مرحلة التسعينيات وفي بداية نجوميتك، تناولت وسائل الإعلام حينها أن ثمة علاقة حب جمعتك بالفنان كاظم الساهر. ما مدى صحة هذا الكلام؟

عندما اشتغلت مع الفنان راغب علامة، قالوا حينها إن ثمة علاقة بين لطيفة وراغب. كذلك، عندما عملت مع الفنان زياد الرحباني قالوا الكلام ذاته. لكن عندما تعاونتُ مع الفنان كاظم الساهر، كنت متزوجة.

لكن حينها حصل بينكما ثمة تبادل رسائل عبر طرح كل منكما أغنية، اعتبرها البعض بمثابة رسائل انطلاقاً من أغنيتك «كرهتك» وأغنيته «أكرهها وأكره حبي لها». ثم عدت وأطلقت أغنية «حاسب نفسك». كل هذا قرأته الصحافة على أن هناك علاقة حب بينكما. هل من المعقول لم تربطك علاقة حب بكاظم؟

بقدر ما كانت هذه الأغاني جميلة، اعتقدت الصحافة حينها أن ثمة علاقة بيني وبين كاظم. لكن إذا فكرتُ أن أحب، فليس من الممكن أن أحب مثل كاظم.

هل كاظم ليس الرجل الذي يلفتك؟

لا ليس «ستايلي» (لا يستهويني). أحبه كفنان.

لكن الفنان كاظم الساهر هو محط اهتمام كثيرات من النساء. كيف من الممكن أن لا يكون محط اهتمامك كامرأة؟

كاظم لا يستهويني «خالص» (أبداً) كرجل.

تقولين هذا الكلام من باب معرفتك به عن قرب؟

اشتغلنا سوياً خمس إلى ست سنوات. وهو جاري يسكن بالقرب من منزلي في مصر.

لقد أعلن الفنان كاظم الساهر خطوبته على شابة من بلدك تونس. هل فاجأك هذا الأمر؟

لا لم أتفاجأ. لقد هنأته.

من هم الفنانون الذين يلفتونك كرجال بعيداً من الفن؟

الفنان أحمد زكي رحمه الله. الفنان راغب علامة أحبه كرجل، فهو «كلاس». وهو «ستايلي» كرجل. وأحب معاملته لزوجته جيهان وأنا أحبها وأولادهما. راغب هو ذوقي الذي يستهويني كامرأة.

لست نادمة

لقد سبق لك وتزوجت وانتهى زواجك بلا أطفال. هل أنت نادمة على عدم الإنجاب؟

لا لست نادمة، لأن إنجاب الأطفال مسؤولية. وأنا لست قادرة على تحمل هذه المسؤولية. فليس من السهل إنجاب الأطفال والعمل على تربيتهم بالشكل الصحيح، بخاصة أني شخصية ذات طباع تعيش على التفاصيل الدقيقة في الحياة وأخاف من أي مكروه. وهذه الطباع قد ترهقني في تربية أولادي. الحمد لله ربي أعطاني الصحة والنجاح. يكفيني حضن والدتي. أمي اليوم هي طفلتي وهي ابنتي. أنا كنت ابنتها في الماضي وهي ابنتي اليوم. لقد قدمت أغنية في عيد الأم «زمان أنا كنت بنتك ودلوقتي إنت بنتي». أهم شيء عندي هو رب العالمين ثم أمي ثم بلدي.

هل تفكرين بالزواج مرة أخرى؟

ضحكت لطيفة، قائلة: «هناك مشروع لكن لن أكشف عن تفاصيله. لكن أعدك ستكون «سيدتي» أول من يعلم بهذا الأمر».

سادت مقولة على مدى السنين أن الزواج هو مقبرة الفنان. وهذه المقولة اندثرت مع الوقت وثَبُتَ أن بإمكان الفنان الزواج والنجاح في الوقت ذاته. ما رأيك؟

حقيقة هناك زيجات فنية نجحت، على الرغم من أن المعادلة صعبة بين الفن والزواج. الفنانة نانسي عجرم على الرغم من صغر سنها، استطاعت أن تثبت نجاح زواجها باعتماد معادلة صحيحة بين فنها وعائلتها. يا رب بلا حسد، الله يحمي عائلتها ويوفقها. نانسي تستحق كل خير. كذلك الأمر بالنسبة إلى الفنان راغب علامة والفنان عاصي الحلاني، فهو رجل شهم ويعرف تماماً وراغب إدارة المؤسسة الزوجية.

هل تمارسين طقوسك الدينية؟

طبعاً الحمد لله لقد اعتمرت مرات عدة. إن شاء الله ربي يطعمني الحجة. علاقتي بربي أقوى علاقة في الوجود.

هل أنت شخصية مسامحة؟ أي تسامحين من يخطىء في حقك؟

«أطنّش» (أتغاضى عن الأمور) وأسامح، لكن أحزن وأقلب الصفحة و«أعمل delete» (حذف). أنا أسامح لأن من يؤذيني، لن أستطيع تربيته من جديد. فأتركه «على عماه».

لماذا برأيك هناك غياب واضح لأصوات فتيات شابات، بينما هناك طفرة في أصوات الشباب على الساحة الفنية؟

صحيح. هناك عدد كبير من أصوات البنات على الساحة الفنية، لكنهن لم يستطعن النجاح والوصول إلى الشهرة وذلك يعود إلى سوء الاختيار وعدم وجود إدارة جيدة لهذه المواهب. في حين أنّ هناك شباباً فنانين برزوا مثل ناصيف زيتون وأدهم النابلسي. وأشعر أن أدهم لديه موهبة فذة وحضور مميّز وشخصية قوية.

ألبومي الجديد

تحضرين اليوم ألبوماً فنياً وقد قلت إنه سيكون مفاجأة إيجابية. ما الجديد في هذا الألبوم؟

هذا الألبوم سيكون مرحلة وخطوة جديدتين في مسيرتي. اخترتُ أعمالاً كما لو أني لم أختر مثلها من قبل. هذا الألبوم سيكون صدمة إيجابية لجمهوري. الموسيقى المستخدمة في الأغاني، تُستخدم للمرة الأولى في

الأعمال الفنية من حيث التوزيع والأفكار الموسيقية. لديّ أغنية في الألبوم بعنوان «حب بيغير ملامح» غنّيتها من دون موسيقى لدرجة أني عملت 48track في صوتي. كل خبرتي ودراستي الموسيقية وضعتهما في هذه الأغنية وهذا الألبوم سيكون مختلفاً وجديداً عن كل ما قدمته طوال مسيرتي.

تربيتُ أن أعطي الآخرين

هل لديك أصدقاء بعد هذه المسيرة الفنية ما زالوا برفقتك وإلى جانبك؟

لديّ صديقة واحدة اسمها دوريس، هي ابنة المنتج موريس اسكندر الذي أنتج لي أول ألبوم. بعد ذلك، استمررت في الإنتاج بمفردي مع دوريس وهي بالنسبة إليّ، اليد المعينة. عائلتي هم أصدقائي. أما كل الذين مروا في حياتي، فهم مجرد «لاصقة» (مفردة باللهجة التونسية تعني منافقين وكاذبين واستغلاليين).

هل مارست الاستغلال من خلال موقعك كفنانة لتحقيق أو الوصول إلى غاية خاصة؟

لا. أنا فاشلة في هذا الأمر. لم أتربَّ على استغلال الآخرين. تربيتُ أن أعطي الآخرين. كنت أسأل والدتي إذا كانت تربيتها لي خاطئة كوني أفضل في العطاء وفاشلة في استغلال الآخرين. كانت ترد عليّ وتقول لي «لا يصح إلا الصحيح».

أحب التمثيل مع بديع أبو شقرا

هل تابعت مسلسلات خلال شهر رمضان؟

تابعتُ مسلسل «إنتي مين» لكارين رزق الله. لم أرَ في الدراما العربية مسلسلاً أهم منه نصاً وتمثيلاً.

«برافو برافو« لكارين رزق الله ولكل العاملين في المسلسل. فهو أروع ما شاهدت.

أمام أي ممثل تحبين أن تمثلي؟

الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، أحب شغله وأحبه هو كشخص.