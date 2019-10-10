living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتقادات لاذعة للإعلامي "نيشان".. والسبب!

10
OCTOBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلقى الإعلامي " نيشان" انتقادات عدة وشديدة على هوية الوجوه التي استقبلها بالأمس في برنامجه على الجديد. ومنها ما كتبته الصحافية زينب حاوي في جريدة الأخبار : «أنا هيك»: كلنا لـ «الريتينغ» مهما كان الثمن.. " لدى تدشينه الحلقة الأولى من «أنا هيك» (إشراف على الإعداد: طوني سمعان ــ إخراج: وليد ناصيف) في موسمه الثاني على «الجديد»، انتقد نيشان ديرهاروتيونيان ظواهر السوشال ميديا من مدّونين و«فاشونيستاز» و«مؤثرين»، كونهم مستعدين لعمل أي شيء و«مهما كلف الثمن» لتحقيق الشهرة. كلام أورده نيشان في بداية الحلقة، ليستضيف بعدها ثلاثة وجوه معروفة على المنصات الإفتراضية (أنجي خوري ريما ديب ورملاء نكد). وجوه نسائية مثيرة للجدل، لكنها تندرج ضمن تصنيفات جدّ شعبوية، وبعضها لا يقدم سوى الإبتذال الجنسي بهدف الشهرة. في انتقاد نيشان لهذه الظواهر ازدواجية واضحة، كونه يفرد لها هذه المساحة التلفزيونية (ساعة ونصف الساعة)، ويمنحها حيثية ليصل في نهاية المطاف إلى مبتغى كل برنامج تلفزيوني في لبنان. يفعل أي شي و«مهما كان الثمن» ليحقق أرقاماً في سباق «الرايتينغ»!

هكذا، انزلق صاحب المسيرة الإعلامية الطويلة الذي جهد لصناعة اسمه محلياً وعربياً، ليصل اليوم إلى درك حيث يخاطر بهذه السمعة كرمى لبقائه على الشاشة. قوبلت الحلقة الأمس بانتقادات واسعة بسبب وقوعها في مستنقع البحث عن أشخاص استخدموا السوشال ميديا وتعروا واستخدموا مصطلحات مبتذلة وإيحاءات جنسية ليخرجوا اليوم عبر الشاشة ويتحدثوا عن «لا شيء». صحيح أن أنجي خوري التي اشتهرت بفيديواتها الإباحية أيضاً، راحت تبكي في الاستديو وتسرد قصة معاناتها في عائلتها وتحرّش والدها بها، والإضطرابات النفسية التي تعانيها، لكنّها لم تلق تعاطفاً كما كان يراد من تبرير سقطاتها على إنستغرام بمعضلتها العائلية بدلاً من استخدام قصة خوري لتقديم المساعدة النفسية والإجتماعية، خصوصاً أنّها لا تعمل وليس لديها مردود مادي سوى الإتكاء على رجال تعرفهم وتطلب منهم المال، كما قالت. لكن هذا الأمر، لم يحضر في المعالجة بل ظل التركيز على مكامن الإثارة والجنس، حتى لو اندرجت ضمن صدمة نفسية عانتها هذه المرأة. في الحلقة، عرض لفيديوات للضيفات في سبيل إثارة جدل حول انطلاقة الموسم الثاني من البرنامج.


في المحصلة، يغامر نيشان ديرهاروتيونيان بسمعته، بعدما فعل ذلك في الموسم الأول عبر اللعب على الغرائز والإثارة والجدل، من دون أن تترافق هذه المواضيع مع معالجات مهنية مطلوبة. إذ يتم الاكتفاء بعرض الحالات والتعامل معها على شاكلة الفضائح. اليوم، يتكئ نيشان إلى هذه الحالات الهامشية جداً، ليصنع من قصصها المأساوية أو السطحية مادة لبرنامجه في تجسيد واضح للإفلاس الذي يصيب التلفزيون اللبناني هذه الأيام."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout