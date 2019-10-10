living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المسلسلات العربية عاجزة عن المنافسة عبر المنصّات العالميّة لهذه الأسباب

10
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيدتي - تطمح شركات الإنتاج العربيّة إلى التوسّع نحو جمهور من كافّة أنحاء العالم عبر البث الرقمي من خلال منصات عالمية يتوقّع أن تحل قريباً مكان التلفزيون، حيث لا مواعيد محددة للعرض، ولا إعلانات.
 
الأعمال العربية كما هي عليه قد ترضي شريحة كبيرة من المشاهدين العرب، لكنها تبدو أمام مهمّة صعبة إذا ما عرضت على المنصات الرقمية، طامحة نحو جمهور أوسع لأسباب التالية:
 
-تعتمد المنصّات العالميّة في إنتاجاتها الأصليّة على مسلسلات لا تتجاوز الثماني أو التسع حلقات كحدٍ أقصى، وتمدّد الأعمال الناجحة إلى مواسم بحسب نجاح العمل، وكل موسم يتضمّن عدداً قليلاً من الحلقات، بحيث أنّ لكل مشهد ضرورة دراميّة بعيداً عن المطوّلات.
 
نوال الزغبي في مؤتمر «ذا تالنت»: لا أشاهد التلفزيون وهدنة مع إليسا
 
 
تعتمد المسلسلات العربيّة على سياسة التطويل، نزولاً عند رغبة المحطات، التي تتحكّم بعدد الحلقات، خصوصاً في الأعمال المخصًصة للعرض الرمضاني، بحيث لا يقل عدد الحلقات عن 30، حتى لو لم تكن القصّة تحتمل ذلك، ما يؤدي إلى جنوح الأعمال الدرامية نحو التطويل، وإغنائها بقصص جانبيّة قد تكون أحياناً مجرّد حشو لا ينتمي إلى صلب القصّة.
 
-تلجأ المنصّات العالميّة إلى سياسة الكاستنغ، بأنّ تخضع النجوم المرشّحين للأدوار لاختبار أمام الكاميرا، وهو اختبار لا يميّز بين نجم كبير وآخر مبتدىء، ما يضمن أداء كل ممثل لدور يناسبه.
 
تعتمد المسلسلات العربية سياسة تفصيل الدّور على قياس النجم. المبتدئون هم فقط من يجرون اختباراً، أمام النجوم الكبار، فيتمّ اختيارهم من قبل شركات الإنتاج، ثم يفصّل الدّور على قياسهم.
 
-تعتمد المنصّات العالميّة على ورشات الكتّاب، إذ يشارك في عمل من ست حلقات ورشة كتّاب، يشرف عليهم كاتب محترف، وتنتهي كتابة الحلقات قبل التصوير.
 
تعتمد الشركات العربيّة على أسماء محدّدة، بحيث يقوم كاتب بكتابة سيناريو مسلسل، بعد أن تكون الشركة قد اختارت الأبطال، واختارت موضوع العمل، وفرضته على الكاتب. واللافت أنّ معظم النجوم يتدخّلون في عمل الكاتب، الذي يصبح مجرّد منفّذ لرؤية المنتج وبطل العمل.
 
-تعتمد المنصّات العالميّة على التحديث في القصص، بحيت أنّ المشاهد لا يدرك سلفاً ما ينتظره، وليس ثمّة خطاً درامياً تسير عليه القصص وفق توجّه عام، إلا أنّ التراند العالمي يتّجه أكثر نحو قصص الجرائم والغموض.
 
تعتمد الشركات العربية على قصص تدور حول حلقة مفرغة، حب وخيانة ومشاكل عائلية. لا توجد مواضيع دسمة، وتغيب منذ مدّة طويلة الدراما التاريخيّة وإن وجدت فتعالج بطريقة إما توثيقيّة مملة، وإما دراميّة متّهمة بتشويه التاريخ، حيث لا سرد سلس دون تشويه الحقائق.
 
وتغيب الأعمال ذات الرسائل السياسيّة، بينما توجّه معظم الأعمال العالمية رسائل سياسيّة مبطّنة تمرّر وآخرها "بودي غارد" و"تشرنوبيل" و"spy"، وفق أجاندات محدّدة.
 
معظم الأعمال العربية منذ انتهاء موجة "رأفت الهجان" غابت عنها الطروحات السياسية والوطنية، لصالح مواضيع وقضايا سطحية.
 
-تعتمد مسلسلات المنصات العالمية على جاذبية القصة والإخراج، بينما تعتمد المسلسلات العربية على أسماء نجوم يعتبرون رافعة للأعمال التي يشاركون بها.
 
تبتعد المسلسلات العربية عن الواقع، والمشاهد الغربي في حال قرّر مشاهدة مسلسلاتنا عبر المنصات العالمية، لن يخرج بأي صورة عن الواقع العربي، فمعظم الأعمال تشبه ما يريد صنّاعها من الناحية التسويقية، وإن ابتعدت عن الواقع.
 
اليوم، بدأت شركات الإنتاج اتجاهاً جديداً نحو المنصات العالمية، لتتوجّه إلى جمهور غير محكوم بعامل الجغرافيا أو اللغة، أمامها تحديات، قد تنجح فيها وقد لا تفعل، إنما يبقى المؤكّد أن لا شيء سيخرج الدراما العربية من سباتها، إلا سباقاً بين من سبقوها أشواطاً ضمن استراتيجيّة جديدة تراعي متطلّبات البث الرقمي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout