شكران مرتجي تلتقي أيمن زيدان بعد 22 عاماً على "جميل وهناء": وأخيراً استفردت فيه

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نشرت الممثلة السوريّة شكران مرتجى صورةً مع الممثل السوري أيمن زيدان، فأعادت إلى أذهان الجمهور ذكريات عمرها 22 عاماً.

وفي التفاصيل، فلا تزال شخصيّة الآنسة أمل، سكرتيرة الأستاذ جميل، من أكثر الشخصيات الكوميديّة الراسخة في ذاكرة المشاهد العربي، رغم أن مسلسل "يوميات جميل وهناء" قد عُرض للمرّة الأولى عام 1997.

والتقت شكران مرتجى أخيراً بأيمن زيدان، فعلّقت "أستاذي ومن منحني أهم الفرص الغالي عرّاب الدراما السوريّة أيمن زيدان ألتقط موهبتي منذ تخرّجت وكانت الفرصة تلو الفرصة عشرات الأعمال وأجمل الأدوار".

واسترجعت الذكريات بالقول: "جميل وأمل، وأخيراً استفردت فيه. الأستاذ جميل بحبك كتير.. انقلعي من هون أمل (شخصيتي بمسلسل جميل وهناء).. هوا أستاذ.. يطيرك".