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ما كشفه الإعلامي يزبك وهبه..

8
OCTOBER
2019
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كشف الاعلامي المخضرم يزبك وهبي، مقدم الأخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI، في حديث مع موقع “بصراحة” الى انه بدأ منذ يومين تدريب الشابات اللواتي ينافسن على لقب ملكة جمال لبنان لهذا العام على مفاصل هذا الحفل الثقافية.

ولفت ان الشابات اللواتي ينافسن، عددهن 18 فتاة، يتمتعن بوجوه جميلة وأول لقاء جمعه معهن كان جيداً جداً.

وعن المظاهرات التي حصلت مؤخراً وسط بيروت، حيث تعرض الجسم الصحافي للإساءة، لفت “يزبك” ان الاعلامي يقوم بواجباته وعلى الرغم من تعرضه هو لبعض التدافع، لكن لم يتعدى عليه أي أحد. وتمنى “وهبي” أن يكون الاعتصام او التظاهرة حضارية أمثال الدول الراقية.

وشدد أنه مع نزول الناس الى الشارع ومن كل التوجهات والمناطق لأن بالفعل الشعب يعاني ولكن بنفس الوقت مع المحافظة على الصورة الجميلة للاعتصام والتظاهر وان يقدّم الناس الى القوى الامنية وردة ولا يشعلون الاطارات كي لا تتلوث الأجواء، والصحافيين يجب ان ينقلون الصورة بأمانة دون اضافات.

نذكر ان “وهبي” قد كرّم ضمن حفل Black Diamond Awards وقد عبّر في حديثه مع “بصراحة” عن سعادته باختياره من بين المكرمين، معتبرا ان التكريم مهم ومميز هذه المرة كونه يقام خارج لبنان، لأنه بهذه الطريقة يمكن نقل ثقافة لبنان وفنه الى بلد جديد وشعب مختلف، خصوصًا ان جورجيا تعتبر اليوم مقصدًا سياحيًا، ما قد يعود بمنفعة على لبنان ويكون هناك ردة فعل سياحية ويتحمس الشعب في الخارج لزيارة لبنان والتعرف عليه اكثر، علّ الصورة الخاطئة حول لبنان في الخارج تتغيّر.

بصراحة
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