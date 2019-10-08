تليفزيون "المستقبل" راجع ؟!

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أكثر من أربعة آلاف إعجاب (like) وأكثر من 200 إعادة نشر (share) حاز المنشور الذي دوّن أمس، على صفحة تلفزيون «المستقبل» الفايسبوكية. أرقام لم تستطع القناة طيلة العشر سنوات الماضية، أن تستحصل حتى على جزء منها. والسبب يعود الى إعلان القناة الزرقاء عن شبكة برامج تعود الى سنوات مضت، طبعت شاشتها. تحت عنوان «هلق حنين ولعيونك راجعين»، خطّت القناة شعار برمجتها الحالية، التي أطلقت أمس، وفيها سلّة برامج كانت عرضت سابقاً في فترة أواخر التسعينيات، من برامج ترفيهية، إجتماعية حوارية وحتى كوميدية. الإعلان الذي أثار بالطبع حنيناً لدى الجمهور المتابع، سيما من الجيل الذي واكب نجاحات «المستقبل» في البدايات، في مرحلته الذهبية، أعاد الأذهان الى تلك الحقبة، والتعطش لإعادة مشاهدة هذه الأعمال من جديد، بعيد إعلان مالك المحطة سعد الحريري في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عن تعليق العمل في القناة، وانتظار اعادة الهيكلة خلال الأشهر القادمة، بعد سنوات عدة، من المماطلة في اعطاء المصروفين حقوقهم والذين يصل عددهم الى أكثر من 300 موظف، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية خلّفها التعاطي غير الإنساني معهم.