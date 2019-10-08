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أحلام تستعرضُ حقيبتها المرصّعة بالألماس.. وزوجها يرتفعُ ضغطه!

8
OCTOBER
2019
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فوشيا - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعي حسابها على تطبيق "سناب شات"، مقطع فيديو لردّ فعل زوجها مبارك الهاجري عندما رأى حقيبتها الجديدة من ماركة هيرميس الفرنسية.
 
وداعبت أحلام زوجها قائلة: "شنو الي رفع ضغطك حبيبي لما دخلت"، فقال لها: "هذي الشنطة.. خلي الناس تدخل تعمل بحث عن شنطة هيمالايا هيرمس.. والشنطة ديه المفروض تتحط في الخزنة".
 
وبالبحث عن هذه الحقيبة وجدنا أنّها تصنّف من أغلى الحقائب في العالم، حيث تمّ إنتاجها عام 2014 وصُنعت من جلد التمساح الأبيض، وحلقاتها من الذهب الأبيض عيار 18 والمرصّع بعدد 250 حجرًا من الألماس الأبيض.
 
وحقّقت حقيبة هيرمس البيضاء "هيمالايا" أعلى سعر بيعت به حقيبة يد في مزاد علنيّ على الإطلاق، حيث وصل سعرها إلى 380 ألف دولار أمريكيّ أي ما يقرب من مليون ونصف المليون ريال سعوديّ.
 
وسبق وأنْ أوفت النجمة الإماراتية أحلام بوعدها وفتحت تحقيقًا طريفًا مع زوجها مبارك الهاجري، بسبب قيام الأخير بوضع علامة إعجاب على صورة جريئة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قبل أيام قليلة.
 
وكانت أحلام توعّدت زوجها مبارك على "اللايك" لتنشر بعد ذلك مقطع فيديو طريفًا عبر "سناب شات"، وهي تصرخ فيه قائلة "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جاية".
 
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