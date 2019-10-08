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راغب علامة غير مرغوب به في موسم الرّياض.. هل يتمّ استبعاده؟

8
OCTOBER
2019
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فوشيا - تناقل مغرّدون سعوديّون تغريدات قديمة وحديثة للفنان اللبنانيّ راغب علامة، وصفوها بالمسيئة للسّعوديّة، وجاء ذلك بعد الإعلان عن فعّاليّات موسم الرّياض الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
 
وفور الإعلان عن الحفل الغنائيّ الذي يجمع وليد توفيق، وراغب علامة، وشيرين عبدالوهاب في الـ14 من نوفمبر المقبل، تداول بعض روّاد تويتر تغريدات "سياسية" لراغب علامة قالوا إنّها مسيئة وغير مقبولة، رافضين من خلالها تواجده في الحفل، كما طالبوا باستبعاده أسوة ببعض الفنانين، آخرهم مواطنته اليسا.
 
وسبق للفنان راغب علامة أنْ أقام حفله الأوّل في جدّة، وحينها تعرّض لهجوم بعد أنْ تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطعًا مصورًا أثار موجة عارمة من الغضب في السّعوديّة، حيث ظهر راغب، وهو يحتضن معجبات اجتمعنَ حوله والتقطنَ معه الصّور التذكاريّة في مشهد وُصِف بالمخالف لعادات وتقاليد المملكة المحافظة.
 
ويبدو أنّ راغب علامة قد وضع نفسه في مأزق، حيث بدأت وتيرة المطالبة باستبعاده تزداد عبر مواقع التواصل، بينما أكّد مصدر لـ"فوشيا" في هيئة الترفيه أنّ الجدول المُعدّ لموسم الرّياض نهائيّ، وأيّ تعديل يطرأ عليه فإنّه سيكون بتوجيه من رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.
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