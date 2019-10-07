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ورد الخال لـ"سيدتي": أنا بديلة نادين الراسي ولا أعرف ظروفها

7
OCTOBER
2019
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سيدتي - حسمت الممثلة اللبنانية ورد الخال الجدل، وأكّدت أنّ الدّور الذي تلعبه في مسلسل من إنتاج شركة غولدن لاين، كان للممثلة نادين الراسي.
 
ورد قالت في اتصال مع "سيدتي" "أنا اليوم موجودة في سوريا لتصوير دوري في مسلسل من عشر حلقات مع الممثل عباس النوري".
 
وتابعت "نعم الدور كان لنادين الراسي، ولا أعرف ما الظروف التي حالت دون تأديتها له، ولا تعنيني، كل ما في الأمر أنّ الشركة الإنتاج تحدّثت معي واتفقنا على الدور".
 
وتابعت " بدأنا التصوير قبل يومين، الدور جميل، وإنساني عميق، وهو عبارة عن دراما، ولو لم يكن دوراً مرتباً لما كان قد آل لنادين قبلي".
 
تصريح ورد يحسب لها، في وقت يرفض فيه بعض النجوم الاعتراف بأنّ دور البطولة لم يكن لهم من الأساس، كما أنّ مصادر داخل الشركة كانت قد سرّبت قبل أيام، أنّ الشركة لم توقّع مع نادين عقداً لدور البطولة.
 
المسلسل ليس الوحيد على خارطة ورد المزدحمة بالأعمال الفنية، إذ أنّها تستعد خلال أيام، لتوقيع عقد مع مسلسل سعودي من كتابة محمد المزيني وإخراج خالد الربيعان وإنتاج ستوديو 11 للإعلام المرئي والمسموع وعنه تقول "هو مسلسل سعودي، سألعب فيه دور امرأة لبنانية متزوّجة من البطل السعودي، الأمور أصبحت جاهزة بنسبة 99 بالمئة".
 
وتتابع "بالمجمل هو عمل مودرن، دراما اجتماعية معاصرة، لا أستطيع أن أعطي المزيد من التفاصيل بانتظار إتمام كافة العقود".
 
ورد لن تغيب عن المسلسلات اللبنانية، إذ أنّها وقّعت عقداً مع المنتج مروان حداد، للعب دور البطولة مع الممثل خالد القيش في مسلسل يحمل اسم "عشيق أمي"، وتقول "دوري فيه هادىء ورومانسي، وسنبدأ التصوير خلال أسبوعين بعد عودتي إلى بيروت".
 
يذكر أنّ آخر أعمال ورد، كان مسلسل "أسود" الذي عرض في رمضان الماضي ولعبت فيه دور البطولة إلى جانب باسم مغنية وداليدا خليل.
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