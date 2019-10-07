نادين تحسين بك: ابنتي عقاب لي

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تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي وسيم الإمام، لافتة إلى أنّها من طلب الانفصال عنه وفضلا أن يكونا أصدقاء.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج "اكلناها" أن علاقتها بزوجها كأصدقاء أفضل من حياتهما كزوجين.

وكشفت أيضاً عن أن والدها كان صارما جداً في البيت، مؤكدة أنه عاقبها ذات مرة بفصلها في غرفة خاصة بعيدا عن باقي الغرف في المنزل بسبب تمردها، وأكملت بعفوية أن ابنتها لمارا حاليا متمردة جداً وقالت: "الله بعتلي ياها عقاب لي عشان أنا كنت معذبة أهلي جاية تاخد بتار أهلي فيني".