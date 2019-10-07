"ملكة جمال لبنان".. ماذا حصل معها؟!

A + A -

كتبت صحيفة "الأخبار": " بعدما كان من المقرر انتخاب "ملكة جمال لبنان" لعام 2019 في منتصف شهر تشرين الأوّل الحالي، تأجلت السهرة أياماً عدّة. فقد كان من المنتظر أن تنقل قناة lbci تلك المناسبة الجمالية مباشرة على الهواء الأسبوع المقبل، لكن لغاية اليوم لم تبدأ الشاشة بعرض البروموهات الترويجية الخاصة بها. في هذا السياق، تلفت مصادر إلى أنّ التأجيل سببه اختيار مكان إقامة الاحتفال.

بالتعاون مع وزارة السياحة، كانت lbci ستقيم السهرة في كازينو لبنان (جونية ــ شمال بيروت)، لكن الكازينو يشهد حالياً ورشة صيانة قد تستمر أسابيع. هذا الأمر تسبّب في مشكلة تتمثّل في تحديد مكان جديد توافق عليه الوزارة والمحطة معاً.

وتوضح المصادر نفسها أنّ lbci تفتّش حالياً عن مكان آخر لنقل الحدث الذي يتم في نهايته انتقاء ملكة تحمل اللقب لعام كامل بعد أن تتسلّم التاج من الملكة الحالية مايا رعيدي. ومن المتوقع أن تقام المناسبة في بداية تشرين الثاني المقبل أو في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. كعادتها، لم تكشف الشاشة عن المشتركات اللواتي تقدمن للمسابقة، أي على عكس ما قامت به mtv العام الماضي بعدما تكفلت بتنظيم ونقل الحدث وروّجت للصبايا مسبقاً".