حضرت على كرسي متحرك: نجوم “ذا فويس” يتسابقون على “وئام”.. وحماقي يدخل بنوبة بكاء!

A + A -

خطفت المتسابقة وئام رضوان فتاة القلوب فور اعتلائها مسرح ذا فويس، لتنال إعجاب الأربعة حكام عن جدارة ليضغطوا على الزر ويلتفوا إليها.

وفي التفاصيل أنّ محمد حماقي وأحلام وراغب علامة وسميرة سعيد، حاولوا أن يقنعوا المشتركة بالانضمام إلى فرقهما، إلا أنها وبعد تفكير اختارت الانضمام فريق حماقي، الذي مازحها قبل الاختيار بقوله بأنه قديموت نفسه ذا لم تختاره.

وهزت المتسابقة، التي حضرت على كرسيها المتحرك، مشاعر لجنة تحكيم ذا فويس بشدة، وظهر هذا جلياً عندما تأثر محمد حماقي وبكى.

وأكد حماقي في حوار أجراه في كواليس ذا فويس، أن موهبة وئام رضوان هزت مشاعره بقوة نظراً لإصرارها على تأكيد موهبتها والوصول إلى حلمها.

المصدر: ليالينا