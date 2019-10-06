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بدور البراهيم: كل اللي بيتقدّمولي للزواج "كلاب".. شاهدي!

6
OCTOBER
2019
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فوشيا - صدمت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم متابعيها من خلال ردّها على سؤال إحدى متابعي حسابها على "سناب شات" حول ما إذا كانت متزوجة حاليًا أم لا، غير أنها وصفت كل من يتقدّم لخطبتها بـ"الكلاب" لذلك ترفض كل عروض الزواج.
 
وقالت البراهيم، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "منذ أن انفصلت عن زوجي من ٤ سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب".
 
ووجّهت رسالةً إلى كل من انتقدها بسبب تشبيهها لمن تقدموا لها بـ"الكلاب"، قائلةً: "أنا كلامي واضح مين أقصد، ولم أقصد التعميم على كل الرجال، واللي يقولولي إخواتك وعمامك من الرجال أقول لهم حشى أن يتم تشبيهم بذلك، وهدول محارم أكيد ما ينفع أتزوج منهم".
 
وكانت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قد أثارت حالةً من البلبلة بين متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدّثت فيه عن جمالها، فوُجِّهت لها الاتهامات بالغرور والكبرياء.
 
وقالت البراهيم إن الفتيات في السعودية يرتدين العباءة عندما يخرجن من منازلهنّ، وفي داخل البيت يلبسن الأزياء القصيرة، نافيةً ما تم تداوله بين المتابعين أنها قد خلعت الحجاب، مؤكدةً أنها شائعات من قبل البعض.
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