قضية الإعتداء على "المثيرة للجدل" أنجي خوري.. تابع!

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أوضحت أنجي خوري في بث مباشر ايضا مع الاعلامي ايلي باسيل عبر تطبيق انستغرام أن آدم ضربها كأنها شاب وهددها بفتح قارورة تشبه الغاز في وجهها، وكانت في غاية الخوف وتبكي بحرقة.

واكدت انجي ان علاقتها بآدم كانت جيدة، وكانت تساعده في تنظيف المنزل عندما كان يعاني من كسر بالقدم، متأسفة على إقدامه بالقيام بفعل كهذا بعد الصداقة التي كانت تجمعهما.

ولفتت إلى أنَّها ستلجأ إلى القانون والطب الشرعي لتحصيل حقها منه، ونشرت أيضاً صورة كشفت من خلالها عن الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها، كما نشرت تقرير طبي يوضح الاعتداء عليها.







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