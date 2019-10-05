بالصورة: ميريام فارس تحارب سرطان الثدي.. على طريقتها!

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تمتلك النجمة اللبنانية ميريام فارس قاعدة جماهرية كبيرة في لبنان والعالم العربي، فهي التي استطاعت ان تجمع بين مواهب عديدة مثل الغناء والتمثيل وحتى الرقص، محترفة الفن من كافة جوانبه، استطاعت أيضًا ان تكون “شخصية مؤثرة” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تملك ملايين المتابعين الذين يهتمون بمتابعة أخبارها، حيث يعتبرها البعض “قدوة” فيمتثل بها وبكل ما تقوم به او تدعو اليه.

وبما ان شهر تشرين الاول هو شهر التوعية من سرطان الثدي، هذا المرض الخبيث الذي يظهر فجأة دون سابق انذار، فيحول حياة البعض الى جحيم ويعيشهم بخوف وقلق دائم مما ينتظرهم في المستقبل، لذا تقوم الجمعيات والمؤسسات المعنية وبالتالي نسبة كبيرة من النجوم والمشاهير بحث المتابعين على القيام بفحص دوري للاطمئنان من جهة، ولاصطياد المرض في حال وجوده وقتله مبكرًا من جهة اخرى.

من بين هؤلاء المشاهير، قامت النجمة ميريام فارس بنشر صورة لها على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر، حيث ظهرت في الصورة امام خلفية باللون الزهري، وهو اللون المعتمد في حملة الوقاية من سرطان الثدي، كما حملت بيدها وردة ذات اللون الزهري، مرفقة الصورة بالتعليق التالي: “شهر اكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج. نسبة الشفاء عالية اذا تم إكتشاف المرض بشكل مبكر“.

خطوة ميريام هذه لاقت تفاعلاً من الجمهور الذي أيدها بضرورة الكشف المبكر تجنبًا لأي عواقب او نتائج خطرة، حيث امتلأت صفحتها بآلاف التعليقات التي اشارت الى حب الناس والمتابعين لهذه النجمة المميزة.

آخر أعمال ميريام فارس اغنية “قومي”، كلمات والحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج شريف ترحيني، وقد لاقت الاغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية.