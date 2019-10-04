بالتفاصيل والفيديو.. فنان لبناني متورط بعملية خطف واعتداء!

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بعد الخلاف بينها وبين النجمة قمر، كشفت أنجي خوري في فيديو نشرته عبر ستوري "انستغرام"، أنّ الفنان آدم قد خطفها ونقلها إلى منطقة صبرا وقيّدها وضربها، وأنّها بقيت لمدة يومين قبل أن يتركها، متهمة اياه بأنّه استعان بـ3 شبان لتنفيذ هذا الأمر.

وأشارت أنجي إلى أن أزمتها مع قمر هي السبب، لاسيما أنّ أدم هو طليق الأخيرة، مؤكدة أنّها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإثنين عبر وكيلها القانوني في لبنان.

وكانت والدة أنجي قد كشفت أن إبنتها إختفت قبل يومين، وأغلقت هاتفها المحمول من دون أن تخبرها أين هي، لافتة إلى أنّها تمهّلت قبل أن تتقدم بدعوى ضد مجهول لدى الجهات الأمنية المختصة، وتقول المعلومات أن الأم كانت تعلم أن لقاء سيجمع ابنتها بآدم، الذي أغلق هاتفه بدوره.



ومن المتوقع أن تتطور هذه الأزمة سريعاً، بعدما باشرت القوى الأمنية المختصة البحث في حقيقة هذه التهمة.