أنباء تؤكد انفصال جيجي حديد عن تايلر كاميرون بعد شهرين فقط من المواعدة!

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فوشيا - أكد مصدر لموقع E! News، انفصال عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد عن صديقها تايلر كاميرون رسميًا بعد شهرين فقط من المواعدة.

فيما كشف مصدر آخر لنفس الموقع: "لقد انفصلا قبل بضعة أسابيع، العلاقة كانت تتحرك بسرعة في هذا الطريق، وكان لا بدَّ من حدوث ذلك لكليهما، لكنه انفصال يتسم بالودية وما زالا ودودين".

يأتي هذا التأكيد بعد أقل من أسبوع واحد من تلميح تايلر، إلى حدوث انهيار محتمل بينه وبين حديد، كما تناول تايلر، خلال مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، بعض المشاكل التي وقعت بينهما.

وقلل الممثل وعارض الأزياء من أهمية "الموقف" إلى حد كبير عندما قال إنه وجيجي "خرجا معًا عدة مرات"، لكن الواقع كان يعكس غير ذلك، حيث شوهد الثنائي أكثر من مرة يقضيان العطلات معًا، إلى جانب رصدهما في لقاءات عديدة في منطقة مدينة نيويورك.

في سياق مماثل، أمضت نجمة Bachelorette، البالغة من العمر 24 عامًا، معظم شهر سبتمبر في الخارج، بسبب ارتباطات "الكات ووك" وعروض الأزياء لشهر الموضة، بينما كان تايلر 26 عامًا، في الولايات المتحدة.

وفي أوائل سبتمبر، حرص تايلر على دعم جيجي خلال تواجده في جنازة جدتها في هولندا، حيث شوهد في الجنازة جنبا إلى جنب مع جيجي، وشقيقتها بيلا حديد.