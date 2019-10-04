اعتقدت أنها حامل في الأسبوع الـ12.. والنتيجة كانت صادمة!

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بعد مرور 12 أسبوعاً على حملها المفترض واجهت الإنكليزية غرايس بايكر بادن،23 عاماً، وزوجها جو كروولينغ، 28 عاماً، مشكلة صادمة وغير متوقعة.

وفي التفاصيل، التي ذكرها تقرير لصحيفة The Mirror أن الزوجين كانا يعيشان أجواء مميزة بسبب اعتقادهما أنهما ينتظران طفلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجة كانت تعاني من الدوار والغثيان والتقيؤ وأن بطنها بدأ ينتفخ ما دفعها الى الاعتقاد أنها حامل. إلا أنها لاحظت بالتزامن مع ذلك حدوث بعض النزف.

وعلى الإثر توجهت إلى عيادة الطبيب الذي أخضعها للفحوصات اللازمة. وتبين من خلال ذلك أنها ليست حاملاً بل مصابة بورم سرطاني. وقالت في تعليق على ذلك: "ما أردته هو أن يزيلوا هذه الكتلة الرهيبة".

وخضعت غرايس للعلاج الكيميائي وبعد مرور 6 أشهر أبلغها الأطباء أنها بدأت تمر بمرحلة الشفاء بفعل تجاوبها مع الإجراءات العلاجية.

وأوضح التقرير ما حدث معها حيث أشار إلى أن الاسم الذي يطلق على هذه الحالة هو "الحمل العنقودي" وأنها حالة نادرة وتسبب نمو كتلة غير طبيعية.



المصدر: لها